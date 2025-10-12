English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: অবশেষে বর্ষা বিদায়ের পালা! আগামী সপ্তাহেই শুরু শুষ্ক, শিরশিরানি আবহাওয়ার খেলা...

West Bengal Weather Update: দক্ষিণ বাংলাদেশের ওপর ঘূর্ণাবর্ত। বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা কিছু এলাকায়। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 12, 2025, 11:10 AM IST
অয়ন ঘোষাল: মঙ্গলবারের মধ্যেই আবহাওয়ার পরিবর্তন। শুষ্ক আবহাওয়ার শুরু। বাংলায় বর্ষা বিদায়ের শুরু। 

বর্ষা বিদায়:
বর্ষা বিদায় রেখার অবস্থান রক্সৌল, বারানসি, জব্বলপুর, আকোলা, আলিবাগ। আগামী দু-তিন দিনে ফের সক্রিয় হবে বর্ষা বিদায় রেখা। আগামী ২ থেকে ৩ দিনে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বাকি অংশ থেকে বিদায় নেবে বর্ষা। একই সঙ্গে ঝাড়খন্ড, ছত্তীশগঢ় থেকেও বর্ষা বিদায় নেবে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, সিকিম এবং তেলেঙ্গানা থেকেও বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হবে আগামী তিনদিনের মধ্যে।

সিস্টেম: 
সিভিয়ার সাইক্লোন 'শক্তি' সাধারণ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। পশ্চিম মধ্য আরবসাগরে অবস্থান। দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত। মধ্য অসমেও আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরালা উপকূলে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অবস্থান করছে।

দক্ষিণবঙ্গে:
ভারী বৃষ্টির আর কোনও সম্ভাবনা নেই। মূলত পরিষ্কার আকাশ; কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। স্থানীয়ভাবে বৃষ্টি হতে পারে। তবে সেই সম্ভাবনা সামান্য। সোমবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। মঙ্গলবার কিংবা বুধবারে বর্ষা বিদায় পর্ব শুরুর সম্ভাবনা বাংলা থেকে।

আজ রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। তবে সব জেলাতেই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। স্থানীয়ভাবে দু এক জায়গায় সামান্য সময়ের জন্য বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। আজ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।

সোমবারে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সামান্য বৃষ্টির স্বল্প সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। বাকি জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। পশ্চিমের জেলায় বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হতে পারে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলা থেকে বর্ষা বিদায় নিতে পারে বুধবারের মধ্যে।

উত্তরবঙ্গ:
উত্তরবঙ্গ মূলত রোদ্রৌজ্জ্বল আবহাওয়া। কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। পার্বত্য এলাকা স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি। উপরের দিকের পাচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। মূলত পাসিং সাওয়ার রেইন। মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন; শুষ্ক হওয়া পাহাড়ে।

আজ রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাতে স্থানীয়ভাবে খুব হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে। এরমধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে সম্ভাবনা বেশি থাকবে। স্থানীয়ভাবে বজগর্ভ মেঘ থেকে মেঘলা আকাশ এবং হালকা বৃষ্টি সামান্য সম্ভাবনা। রবিবার থেকেই মালদা ও দুই দিনাজপুরে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। 

সোমবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে মেঘলা আকাশ এবং হালকা বৃষ্টি সামান্য সম্ভাবনা। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

কলকাতা:  
আজ মূলত পরিষ্কার আকাশ। কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে; জলীয় বাষ্প বেশি তাই স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। সোমবার থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকবে। মঙ্গলবারে আবহাওয়ার পরিবর্তন।শুষ্ক আবহাওয়ার শুরু। বর্ষা বিদায়ের প্রস্তুতিপর্ব।

কলকাতার তাপমান:  
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৩ থেকে ৯৫ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে:  
ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, মাহে, তামিললাড়ু, পন্ডিচেরি এবং করাইকালে। ভারী বৃষ্টি হবে লাক্ষাদ্বীপ এবং ওড়িশাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, মাহে, লাক্ষাদ্বীপ, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানাতে।

Bengal Weather UpdateMonsoon Exit BengalDry Weather Bengalweather forecast BengalWest Bengal Monsoon News
