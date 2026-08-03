/রাস্তায় বালি-ইট-স্টোনচিপ ফেলে রাখলেই এবার কড়া জরিমানা, বড় ঘোষণা মন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার সকালেই বরানগর বিটি রোডের উপর এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ ও ৭ বছরের দুই স্কুলপড়ুয়ার। গুরুতর জখম তাদের বাবাও। সেই ঘটনার পরই এবার সামনে এল রাস্তায় বালি-ইট-স্টোনচিপ ফেলে রাখা নিয়ে সরকারের কড়া পদক্ষেপের কথা। বালি-ইট-স্টোনচিপ ফেলে রাখলেই ১ সেপ্টেম্বর থেকে গুণতে হবে জরিমানা। কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
বরানগরের ঘটনায় অভিযোগ ওঠে রাস্তায় ফেলে রাখা ডাঁই করা স্টোনচিপকে পাশ কাটাতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারায় স্কুটি। তখনই উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক সেই স্কুটিকে ধাক্কা মারে। বাবার স্কুটি থেকে ছিটকে পড়তেই ৫ ও ৭ বছরের দুই স্কুলপড়ুয়াকে পিষে দেয় ঘাতক ট্রাক। এভাবে রাস্তার মধ্যে স্টোনচিপ ফেলে রাখায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। এরপরই শিলিগুড়ি সফরকালে রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখার উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারির কথা জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
বাড়ি বানাচ্ছেন? সেই জন্য রাস্তায় বালি-ইট ফেলে রেখেছেন? এসব আর চলবে না। বাড়ি তৈরির ইট, পাথর কিংবা বালি রাস্তার ওপর ডাঁই করে ফেলে রাখলেই এবার গুণতে হবে জরিমানা। ১ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যজুড়ে এই নয়া নির্দেশিকা ও জরিমানা ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, রাস্তা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই বাড়ি তৈরির সমস্ত সামগ্রী নিজস্ব সীমানার ভিতরেই রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
১ সেপ্টেম্বর থেকে থুতু-পিক-আবর্জনাতেও ফাইন
প্রসঙ্গত, ১ সেপ্টেম্বর থেকে আরও একগুচ্ছ বিষয়ের উপরও ফাইন চালু করছে সরকার। নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করলে জরিমানা দিতে হবে। রাস্তায় যত্রতত্র থুতু, গুটখা বা পানের পিক ফেললে কিংবা প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগ করলে ফাইন দিতে হবে। ২০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত ফাইন দিতে হতে পারে। নোংরা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেললে, গুনতে হবে জরিমানা। ফুটপাথে বেআইনিভাবে গাড়ি বা বাইক পার্কিং করলেও গুনতে হবে ফাইন।
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