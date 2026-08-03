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রাস্তায় বালি-ইট-স্টোনচিপ ফেলে রাখলেই এবার কড়া জরিমানা, বড় ঘোষণা মন্ত্রীর

Fines from September 1: বাড়ি বানাচ্ছেন? সেই জন্য রাস্তায় বালি-ইট ফেলে রেখেছেন? এসব আর চলবে না। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আরও একগুচ্ছ বিষয়ের উপরও ফাইন চালু করছে সরকার। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 03, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:17 PM IST
রাস্তায় বালি-ইট-স্টোনচিপ ফেলে রাখলেই এবার কড়া জরিমানা, বড় ঘোষণা মন্ত্রীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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