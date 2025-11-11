English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Howrah News: জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বিজেপি নেতার নাম সঞ্জয় চক্রবর্তী। বাড়ি, শিবপুরের বলাই মিস্ত্রি লেনের। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 11, 2025, 11:30 PM IST
Howrah News: একাধিক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, প্রতিবাদ করলেই মার... বিজেপি যুবনেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ স্ত্রীর...

দেবব্রত ঘোষ: একাধিক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক! প্রতিবাদ করায় স্ত্রী ও শ্বশুরকে হুমকি? হাওড়া সদরে বিজেপির যুব মোর্চার নেতার বিরুদ্ধে এবার পুলিসের দ্বারস্থ স্ত্রী। 

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বিজেপি নেতার নাম সঞ্জয় চক্রবর্তী। বাড়ি, শিবপুরের বলাই মিস্ত্রি লেনের। হাওড়ার সলপের বাসিন্দা পুজাকে বিয়ে করেছেন তিনি। স্ত্রীর দাবি, বিয়ের পর স্বামীর একাধিক বিবাহ-বর্হিভূত সম্পর্কের কথা জানতে পারেন। এরপর যখন প্রতিবাদ করেন, তখন তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।   

পুজা জানিয়েছেন,  ২০২০ সাল নাগাদ এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সঞ্জয়ের। পরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে কর্মরত আরও‌ এক মহিলার সঙ্গেও সম্পর্কে জড়ান ওই বিজেপি নেতা। অভিযোগ, পরকীয়া সম্পর্কে জন্যই গত বছর থেকে মিউচুয়াল ডিভোর্সের জন্য স্ত্রীকে চাপ দিচ্ছেন সঞ্জয়। বাধ্য হয়েই দশ বছরের ছেলে নিয়ে এখন বাপের বাড়িতে থাকছেন পূজা।

এদিকে বাপের বাড়ি চলে আসার পরও রেহাই মেলেনি। অভিযোগ, দলের ক্ষমতা দেখিয়ে  স্ত্রী ও শ্বশুরকে হুমকি দিতে শুরু করেছেন সঞ্জয়। গত ৮ নভেম্বর শিবপুর থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযুক্ত বিজেপি নেতার স্ত্রী। যাবতীয় অভিযোগই অবশ্য অস্বীকার করেছেন সঞ্জয়। তাঁর পালটা দাবি, মিউচাল ডিভোর্স মামলা দায়ের করা হয়ে গিয়েছে। এখন  টাকা আদায়ের জন্য এসব নাটক করছেন স্ত্রী।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

