FIR Against Joint BDO: সোশ্যাল মিডিয়ায় SIR-এর সমালোচনা করতেই সক্রিয় কমিশন, জয়েন্ট বিডিওর বিরুদ্ধে FIR দায়ের

FIR Against Joint BDO: সোশ্যাল মিডিয়ায় SIR-এর সমালোচনা করতেই সক্রিয় কমিশন, জয়েন্ট বিডিওর বিরুদ্ধে FIR দায়ের
FIR Against Joint BDO: জ্যোত্স্না খাতুনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫২ ও ৩৫৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে
অরূপ লাহা: আগেই সাসপেণ্ড হয়েছিলেন। এবার তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর হল থানায়। সমাজমাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্য করায় পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের জয়েন্ট বিডিও জ্যোৎস্না খাতুনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল। খণ্ডঘোষ বিধানসভার রিটার্নিং অফিসার তথা বর্ধমান দক্ষিণের মহকুমা শাসক শুক্রবার জয়েন্ট বিডিওর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় ফের নতুন করে শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী তরজা।
জ্যোত্স্না খাতুনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫২ ও ৩৫৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলার প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে জয়েন্ট বিডিওর ফেসবুক থেকে একটি আপত্তিকর পোস্ট করা হয়। তাতে এসআইআর নিয়েও সমালোচনা করা হয়। বিষয়টি নজরে আসার পরই তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়। কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি কমিশনের তরফে এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরই মহকুমা শাসক জয়েন্ট বিডিওর বিরুদ্ধে খণ্ডঘোষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের কপি এডিএম(ইলেকশন) সহ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে পাঠানো হয়।
বিজেপি নেতা রামানন্দ মজুমদার বলেন, প্রশাসনের এক শ্রেণির আধিকারিক ও কর্মীরা শাসকের দলদাসে পরিণত হয়েছে। এটা তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ।
অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনায় বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, খণ্ডঘোষের জয়েন্ট বিডিওর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এটা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলার ক্ষেত্রে এসআইআর যেভাবে নির্বাচন কমিশন কার্যকর করেছে তাতে তাতে বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে জয়েন্ট বিডিও তা প্রত্যক্ষ করেছেন। বিবেকের দংশনে তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুটো কথা বলে ফেলেছেন। বলা হচ্ছে এটা সার্ভিস রুলের ব্রেক। সিইও গতকাল নন্দীগ্রামে গিয়ে বিজেপির নেতাকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। এটা কোন ধরনের নিরপেক্ষতা? এটা সার্ভস রুলের ব্রহ হচ্ছে না! বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে বিষয়টি আনা হয়েছে। যুক্তিহীনভাবে বাংলার প্রশাসনের আধিকারিকদের বদলি করে তাদেরকে ভিত সন্ত্রস্ত্র করে তুলতে চাইছে। বাংলা দখলের যে পরিকল্পনা তার জন্য কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। প্রতিবাদ করলেই আইন বিরুদ্ধ হয়ে যাবে? এই নির্বাচন কমিশনের কোনও নিরপেক্ষতা নেই। যে এফআইআর করা হয়েছে তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।
