Fire in Chandannagar: দীপাবলির রাতে শহরে পরপর অগ্নিকাণ্ড! মোমবাতি জ্বালাতে গিয়ে....

Fire in Chandannagar: দীপাবলির রাতে শহরে পরপর অগ্নিকাণ্ড! মোমবাতি জ্বালাতে গিয়ে....
Fire in Chandannagar: চন্দননগরে একটি ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে বৃদ্ধকে উদ্ধার করলেন স্থানীয় বাসিন্দা। তালপুকুর পাড়ে ভষ্মীভুত হয়ে গিয়েছে দুটি ঝুপড়ি।
বিধান সরকার: দীপাবলি রাতে আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে বৃদ্ধকে উদ্ধার করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চন্দননগরে।
আরও পড়ুন: Purulia Shocker: গোয়ায় কাজ করতেন বাংলার যুবক, ওড়িশা থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে ফিরল পচাগলা দেহ, গুরুতর অভিযোগ পরিবারের
স্থানীয় সূত্রে খবর, আবাসনটি চন্দননগরের বড়বাজার এলাকায়। আজ, সোমবার সন্ধ্য়ায় আগুন লেগে যায় ওই আবাসনের তিনতলার ফ্ল্যাটে। গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। ফ্ল্য়াটে তখন একাই ছিলেন বৃদ্ধ। আতঙ্কে চিত্কার করতে শুরু করেন তিনি। শেষে দরজা ভেঙে ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করেন স্থানীয় এক বাসিন্দা।
এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২ ইঞ্জিন। কিছুক্ষণের মধ্য়েই আগুন নিভিয়েও ফেলেন দমকলকর্মীরা। আবাসনের অন্য ফ্ল্যাটে অবশ্য কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কালীপুজোর রাতে ফ্ল্যাটে সম্ভবত মোমবাতি জ্বালিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। সেই মোমবাতি থেকেই কোনওভাবে আগুন লেগে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে চন্দননগরের তালপুকুর পাড়েও ভষ্মীভুত হয়ে গিয়েছে দুটি ঝুপড়ি।
আরও পড়ুন: Mini Marathon for Women: জেলায় এই প্রথম! 'রান ফর লাইট', বর্ধমানে মহিলাদের মিনি ম্যারাথন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)