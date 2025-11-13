Fire in Sutki Fish Godown: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে ছাই হয়ে গেল শুঁটকি মাছের গোডাউন, 'ভস্মীভূত' লক্ষ লক্ষ টাকা...

Fire in Sutki Fish Godown: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে ছাই হয়ে গেল শুঁটকি মাছের গোডাউন, 'ভস্মীভূত' লক্ষ লক্ষ টাকা...
Fire in Sutki Fish Godown Gangasagar: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গঙ্গাসাগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শুঁটকি মাছের গোডাউন ভস্মীভূত। দমকল বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
নকিব উদ্দিন গাজী: গঙ্গাসাগরে (Gangasagar) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! শুঁটকি মাছের গোডাউন ভস্মীভূত (Fire in Sutki Fish Godown) হল। ঘটনাসস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঠিক কী কারণে এই আগুন লেগেছিল, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।
শুঁটকি মাছের খুঁটিতে আগুন
গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার শুঁটকি মাছের খুঁটিতে আগুন লাগে গতকাল বুধবার গভীর রাতে। এক শুঁটকি মাছ ব্যবসায়ীর গোডাউনে বিধ্বংসী এই আগুন লাগে। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে গোটা গোডাউনটি প্রায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনসূত্রে খবর, গভীর রাতে হঠাৎই গোডাউনে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হলেও, আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। পরে দমকল বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
আরও পড়ুন: Baba Vanga Nov-Dec Predicts: পৃথিবীতে যা-ই ঘটে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না! কোন কোন মহাভাগ্যবান রাশিদের নিয়ে এমন অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার?
কত টাকা ক্ষতি?
প্রাথমিক অনুমান, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গোডাউনের মধ্যে মজুত বিপুল পরিমাণ শুঁটকি মাছের সঙ্গে অন্যান্য নানা সামগ্রীও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ওই আগুনে।
কীভাবে আগুন?
ঠিক কী কারণে এই আগুন লেগেছিল, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। শর্ট সার্কিট না অন্য কোনো কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানা।
আরও পড়ুন: Delhi Blast Code: 'দাওয়াত মে বিরিয়ানি তৈয়ার হ্যায়'? সোমসন্ধ্যায় লালকেল্লার ভয়ংকর বিস্ফোরণে বিরিয়ানির ভিতরেই রক্ত-রাক্ষসের...
শুঁটকি-কাহন
শুঁটকি মাছ হল রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা মাছ। যা সাধারণত তাজা মাছ যাতে পচে না যায়, সেজন্য করা হয়। এটি প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজে ভরপুর। খনিজের মধ্যে এতে থাকে আয়োডিন, আয়রন, জিঙ্ক। প্রক্রিয়াজাতকরণে এতে বেশি নুন ব্যবহার করা হয়। এজন্য বলা হয়, উচ্চ রক্তচাপ এবং কিডনি রোগীদের শুটকি মাছ না খাওয়াই ভালো। তবে শুটকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)