Zee News Bengali
Fire in Sutki Fish Godown: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে ছাই হয়ে গেল শুঁটকি মাছের গোডাউন, 'ভস্মীভূত' লক্ষ লক্ষ টাকা...

Fire in Sutki Fish Godown Gangasagar: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গঙ্গাসাগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শুঁটকি মাছের গোডাউন ভস্মীভূত। দমকল বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 13, 2025, 01:01 PM IST
নকিব উদ্দিন গাজী: গঙ্গাসাগরে (Gangasagar) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! শুঁটকি মাছের গোডাউন ভস্মীভূত (Fire in Sutki Fish Godown) হল। ঘটনাসস্থল ​দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঠিক কী কারণে এই আগুন লেগেছিল, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। 

শুঁটকি মাছের খুঁটিতে আগুন

গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার শুঁটকি মাছের খুঁটিতে আগুন লাগে গতকাল বুধবার গভীর রাতে। এক শুঁটকি মাছ ব্যবসায়ীর গোডাউনে বিধ্বংসী এই আগুন লাগে। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে গোটা গোডাউনটি প্রায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনসূত্রে খবর, গভীর রাতে হঠাৎই গোডাউনে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হলেও, আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। পরে দমকল বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। 

কত টাকা ক্ষতি?

প্রাথমিক অনুমান, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গোডাউনের মধ্যে মজুত বিপুল পরিমাণ শুঁটকি মাছের সঙ্গে অন্যান্য নানা সামগ্রীও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ওই আগুনে।

কীভাবে আগুন?

ঠিক কী কারণে এই আগুন লেগেছিল, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। শর্ট সার্কিট না অন্য কোনো কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানা।

শুঁটকি-কাহন

শুঁটকি মাছ হল রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা মাছ। যা সাধারণত তাজা মাছ যাতে পচে না যায়, সেজন্য করা হয়। এটি প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজে ভরপুর। খনিজের মধ্যে এতে থাকে আয়োডিন, আয়রন, জিঙ্ক। প্রক্রিয়াজাতকরণে এতে বেশি নুন ব্যবহার করা হয়। এজন্য বলা হয়, উচ্চ রক্তচাপ এবং কিডনি রোগীদের শুটকি মাছ না খাওয়াই ভালো।  তবে শুটকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Fire in Sutki Fish GodownSutki Fish Godown BurntBurnt Sutki fish godownSutki Fish Godown of gangasagarsouth 24 parganasfire in dried fish
