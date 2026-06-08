/Firhad Hakim: জল্পনা বাড়িয়ে বিধানসভায় ঋতব্রতর ঘরে ফিরহাদ, বেরিয়ে এসে কুণালকে দিলেন বিরাট বার্তা

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: তৃণমূলের ৬০ বিধায়ক এখন বিরোধী শিবিরে। তৃণমূলের ৮০ বিধায়কের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশকে নিয়ে চলে গিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পেছন রয়েছে বাকীরা। আর এরকম এক পরিস্থিতিতে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ঘরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যারে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ফিরহাদ হাকিম। তাঁকে ঋতব্রতর ঘরে নিয়ে গেলেন সন্দীপন সাহা। আর এতেই শুরু হয়ে গেল জল্পনা। এবার কি তাহলে ববিও?
দলের অধিকাংশ বিধায়ক বিরোধী শিবিরে চলে যাওয়ার পর বড় প্রশ্ন ছিল, কী করবেন মমতার অতি স্নেহের ববি। রাসমনিতে মমতার ধর্না মঞ্চে খানিকক্ষণের মতো দেখা গিয়েছিল ফিরহাদকে। তার পরে আর তার দেখা মেলেনি সেভাবে। মেয়রের পদ থেকে শেষপর্যন্ত ইস্তফাও দিয়েছেন ফিরহাদ। প্রশ্ন ছিল, এবার কী করবেন ফিরহাদ হাকিম?
বিধানসভায় ফিরহাদকে বিরোধী দলনেতার ঘরে দেখতে পাওয়ার পর একটা জল্পনা দানা বাঁধছে যে এবার কি তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের সংখ্যা আরও বাড়তে চলেছে? সোমবার বিধানসভায় এসে ফিরহাদ প্রথমে এসে লবিতে বসেছিলেন। তারপর সন্দীপন সাহা এসে ফিরহাদকে নিয়ে চলে যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে। সেই ঘরে দীর্ঘ একঘণ্টা ছিলেন ফিরহাদ হাকিম। এতটা সময় কাটানোর পর ঋতব্রতর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ফিরহাদ।
কেন এই বৈঠকে? সূত্রের খবর, ফিরহাদ বলেছেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর নিখাদ আড্ডা চলছিল। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ঘর থেকে ফিরহাদ যখন বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কুণাল ঘোষের। ছিলেন অশোক দেবও। তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা হয়। কুণাল ঘোষ আঙ্গুল তুলে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেন। কুণাল ঘোষের বলা শেষ হয়ে গেলে ফিরহাদ হাকিম কুণাল ঘোষের কাঁধে হাত দিয়ে আরও কিছু বলার চেষ্টা করেন। সূত্রের খবর, ফিরহাদ কুণাল ঘোষের কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, দলটা যেন এক থাকে।
এদিকে, আজ দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এদিনই দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক ঋতব্রতদের শিবিরে ছিলেন না, কিন্তু আজ তিনি বিধানসভায় এসে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় বলেছিলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের সংখ্যা বাড়বে। এবার কি সেটাই হতে চলেছে? উঠছে প্রশ্ন।
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