Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Firhad Hakim: জল্পনা বাড়িয়ে বিধানসভায় ঋতব্রতর ঘরে ফিরহাদ, বেরিয়ে এসে কুণালকে দিলেন বিরাট বার্তা

Firhad Hakim: জল্পনা বাড়িয়ে বিধানসভায় ঋতব্রতর ঘরে ফিরহাদ, বেরিয়ে এসে কুণালকে দিলেন বিরাট বার্তা

Firhad Hakim: সূত্রের খবর, ফিরহাদ বলেছেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর নিখাদ আড্ডা চলছিল। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ঘর থেকে ফিরহাদ যখন বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কুণাল ঘোষের

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 08, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:02 PM IST
Firhad Hakim: জল্পনা বাড়িয়ে বিধানসভায় ঋতব্রতর ঘরে ফিরহাদ, বেরিয়ে এসে কুণালকে দিলেন বিরাট বার্তা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ম্যারাথন তল্লাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর, স্বরূপের ফ্ল্যাটে 'গোপন কুঠুরি': কী উদ্ধার হল?
Swarup Biswas41 min ago
2
Firhad Hakim43 min ago
3
India vs Afghanistan Test 20261 hr ago
4
Kakali Ghosh Dastidar1 hr ago
5
INDIA Alliance Meeting1 hr ago