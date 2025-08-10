AC Local: গড়াল প্রথম এসি লোকালের চাকা! পুরো যাত্রাপথের কী সুযোগ-সুবিধা, ভাড়াই বা কত? জেনে নিন বিস্তারিত...
West Bengal AC Local: রাজ্যের প্রথম এসি লোকাল। পুরো যাত্রাপথের কী সুযোগ-সুবিধা, ভাড়াই বা কত- জেনে নিন বিস্তারিত।
দেবাঞ্জন বন্দ্য়োপাধ্যায়: রাজ্যের প্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত (AC) লোকাল ট্রেন পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। চেন্নাই-ভিত্তিক ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি (ICF) দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এই নতুন এসি ইএমইউ ট্রেন। এটি রাজ্যের রেল নেটওয়ার্কের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছে। ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের (ER) শিয়ালদহ ডিভিশনে বরাদ্দ করা হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গের প্রথম এসি লোকাল ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত চলবে। এটি ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে পুরো দূরত্ব অতিক্রম করবে। ট্রেনটি সর্বোচ্চ ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে চলবে। ইআর জানিয়েছে, এটি একটি দ্রুতগতির পরিষেবা হবে। গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে কম স্টপেজ দিয়ে এটি একটি প্রিমিয়াম শহরতলির পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে।
শিয়ালদহ এসি লোকাল ট্রেন: কোচের গঠন, বসার ব্যবস্থা এবং স্টপেজ
শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট এসি লোকাল ট্রেনে ১২টি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টেইনলেস স্টিল বডির কোচ রয়েছে, যা একটি নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রার নিশ্চয়তা দেয়। এতে ১,১২৬ জন যাত্রীর বসার ব্যবস্থা আছে। এই ট্রেনটি তার যাত্রাপথে চাকদহ, কল্যাণী, কাঁঁচরাপাড়া, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, খড়দহ, সোদপুর, দমদম এবং বিধাননগর স্টেশনে থামবে।
শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট এসি লোকাল ট্রেন: ভাড়া, টিকিটের মূল্য
শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট এসি লোকাল ট্রেনের ভাড়া বেশ সাশ্রয়ী। পুরো যাত্রাপথের জন্য ভাড়া ১২০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ভাড়া ৩৫ টাকা। এছাড়া, নিত্যযাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের টিকিটের ব্যবস্থা আছে, যেমন: দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক টিকিট।
শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট এসি ইএমইউ ট্রেন: প্রথম ও বাণিজ্যিক যাত্রা
শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট এসি ইএমইউ ট্রেনের প্রথম যাত্রা রবিবার (আগস্ট ১০, ২০২৫) শিয়ালদহ থেকে শুরু হবে এবং সোমবার (আগস্ট ১১, ২০২৫) থেকে রানাঘাট থেকে এর বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু হবে।
শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট এসি ইএমইউ ট্রেন: বৈশিষ্ট্য
শিয়ালদহ-রানাঘাট এসি ইএমইউ ট্রেনের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হল:
*ট্রেনটিতে রয়েছে প্রশস্ত ইন্টেরিয়র এবং এক কোচ থেকে অন্য কোচে যাওয়ার জন্য ভেস্টিবিউল সংযোগ।
* পুরো ট্রেনটি সিসিটিভি নজরদারির আওতায় থাকবে এবং জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে চালক বা গার্ডের সাথে যোগাযোগের জন্য যাত্রীদের একটি টক-ব্যাক সুইচ দেওয়া হয়েছে।
* জিপিএস-সক্ষম এলইডি ডিসপ্লে সিস্টেম যাত্রীদের রিয়েল-টাইম তথ্য এবং ঘোষণা প্রদান করবে।
* সমস্ত কোচে ডবল-সিলড কাঁচের জানালা লাগানো আছে, যা যাত্রীদের আরামদায়ক ভাবে বাইরের দৃশ্য দেখতে সাহায্য করবে।
* এই এসি ট্রেনের সমস্ত দরজা বৈদ্যুতিকভাবে চালিত স্লাইডিং দরজা যা শুধুমাত্র স্টেশনে পৌঁছানোর পরেই খুলবে, যার ফলে এটি একটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং কার্যকর পরিষেবা হবে।
* এই এসি ইএমইউ ট্রেনটি শিয়ালদহ এবং রানাঘাটের মধ্যে সকাল ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে চলাচল করবে, যা অফিস যাত্রী, স্কুল শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য একটি নিরাপদ, আরামদায়ক এবং দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
