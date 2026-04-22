Fish Export Import of Bengal: হরমুজের জল গড়াল বাঙালির রান্নাঘরে; ডকে উঠল রুই কাতলা চিংড়ি পাবদা চিতল

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 22, 2026, 06:09 PM IST
দেবব্রত ঘোষ: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের (War in West Asia) জেরে হরমুজ প্রণালী (Strait of Hormuz) বন্ধ হওয়ায় সংকটে মৎস্য ব্যবসা, বিপাকে মৎস্য ব্যবসায়ীরা। ক্ষতি প্রায় একশো কোটি টাকা।

হরমুজ সংকট

পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা যুদ্ধের কারণে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য ব্যবসায়ীরা। মাছের আমদানি ও রফতানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখনও পর্যন্ত প্রায় একশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। 

দেওয়া-নেওয়া

গত পঞ্চাশ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা এই সংঘর্ষে ইরান এবং ইজরায়েল আমেরিকার যৌথ বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের সরাসরি প্রভাব পড়েছে মৎস্য ব্যবসায়। ব্যবসায়ীদের মতে ওমান, কাতার, ভিয়েতনাম এবং মায়ানমার থেকে বিপুল পরিমাণ পমফ্রেট, পাঙ্গাস, চাঁদা ও খয়রা মাছ আমদানি করা হয়। অন্য দিকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চিংড়ি, কাতলা, রুই, পাবদা, চিতল ও আড়ট্যাংরা মাছ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির পাশাপাশি ব্রিটেন ও আমেরিকাতেও রফতানি করা হয়।

১০০ কোটির ক্ষতি

ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতার সেক্রেটারি সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ জানিয়েছেন, যুদ্ধের কারণে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় ইমপোর্টার ও এক্সপোর্টাররা সব ধরনের অর্ডার বাতিল করেছেন। ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে কনটেইনার জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ রয়েছে। তিনি আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সত্তর জন রফতানিকারক এবং মুম্বই ও গুজরাতের একশোর বেশি রফতানিকারক আপাতত তাঁদের ব্যবসা বন্ধ রেখেছেন। অন্তত পঞ্চাশটি কনটেইনার মাছের অর্ডার বাতিল হয়েছে, যার ফলে প্রায় একশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

উপসাগরীয় সংকট

এদিকে উপসাগরীয় সংকট নিরসনে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত শান্তি বৈঠকের প্রথম দফা ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় দফা বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও এখনও কোনও নিশ্চিত সমাধান সামনে আসেনি। ফলে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে যাওয়া এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

