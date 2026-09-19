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দামোদরে জাল টেনে তুলতেই চমকে গেলেন মৎস্যজীবী, চকচক করছে রুপোলি শস্য

Hilsa in Damodar: দামোদর নদে ইলিশ ধরা পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত সনাতন সরকার। দীর্ঘদিন পর নদে ইলিশ ওঠায় স্থানীয়দের মধ্যেও তৈরি হয়েছে কৌতূহল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 19, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:10 PM IST
দামোদরে জাল টেনে তুলতেই চমকে গেলেন মৎস্যজীবী, চকচক করছে রুপোলি শস্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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