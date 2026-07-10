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দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নদী-সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ প্রশাসনের, উপকূলে সতর্কতা

Bengal Weather Update Today: প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাসিন্দাদের যখন খুশি বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 10, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:44 AM IST
দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নদী-সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ প্রশাসনের, উপকূলে সতর্কতা
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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