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ইলিশের দেখা নেই, ৪০টি এই মাছ পড়তেই খুলে গেল মত্সজীবীদের কপাল

Hilsa Fish: ইলিশের বিকল্প সেলে মাছ। ইলিশের থেকে এই মাছের দাম বেশি। সিজনে এই প্রথম এই মাছ জালে উঠল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 28, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:41 PM IST
ইলিশের দেখা নেই, ৪০টি এই মাছ পড়তেই খুলে গেল মত্সজীবীদের কপাল
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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