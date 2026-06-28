/ইলিশের দেখা নেই, ৪০টি এই মাছ পড়তেই খুলে গেল মত্সজীবীদের কপাল

নকিব উদ্দিন গাজী: বর্ষা এসে গিয়েছে। তার পরেও দেখা নেই ইলিশের। কিন্তু তা বলে তো আর ঘরে বসে থাকতে পারেন না মত্সজীবীরা। ইলিশের বদলে পেয়েও যেতে পারেন অন্য কোনও মাছ। তাই তারা পাড়ি জামাচ্ছেন গভীর সমুদ্রে অন্য কোনও মাছের আশায়। মত্সজীবীদের অনুমান বিফলে গেল না। ইলিশের বদলে জালে উঠল প্রায় ৫ কুইন্টালের বেশি সেলে মাছ। এই মাছের দাম ইলিশের দ্বিগুণ। মত্সজীবীদের জালে পড়ে সেই মাছ নিয়ে আসা হল ডায়মন্ডহারবার নগেন্দ্র বাজারে, হারবার মত্স আড়তে।
মোট ৪০টি সেলে মাছ ধরা পড়েছে মত্সজীবীদের জালে। এক একটি সেলে মাছের ওজন ২০-২৫ কেজি। এই মাছ ইলিশ মাছের থেকেও দামি। কারণ এই মাছের পটকা থেকে তৈরি হয় ওষুধ। কপাল ভালো থাকলে এই মাছ পড়ে যায় জালে। তাতেই ইলিশের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায় মত্সজীবীদের।
কতটা দামী সেলে মাছ? বাজার সূত্রে খবর, সেলে মাছের দাম ১৫০০ টাকা কেজি হতে পারে। তবে সমস্যার কারণ হল এই সেলে মাছ সব সময় জালে ধরা পড়ে না। আর পেলে তো বিরাট ব্যাপার। সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার যে খরচ তা সেলে মাছ অনেকটাই পুষিয়ে দেয়।
স্থানীয় এক মাছ ব্যবসায়ী সজল খাড়া বলেন, এখন তো ইলিশ জালে পড়ছে না। ইলিশের বিকল্প হিসেবে পেয়েছে সেলে মাছ। ওদের লাভ হবে। ইলিশের থেকে এই মাছের দাম বেশি। সিজনে এই প্রথম এই মাছ জালে উঠল। এই মাছ সচারচর ধরা পড়ে না। ভাগ্যের ব্যাপার। এই মাছের পটকার জন্য এর দাম বেশি। এটি ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে।
কাকদ্বীপের মত্সজীবী মনোজ মণ্ডল বলেন, বর্ষা না নামলে ইলিশ পাওয়া যাবে না। ভারী বৃষ্টি হলে ইলিশ আসে। ইলিশের থেকে এই সেলে মাছের দাম বেশি। এর পটকা থেকে ক্যাপসুল তৈরি হয়। তাই এই মাছ এত দামি। এখান থেকে পাইকাররা এই মাছ নিয়ে যায়। এটির ওজন সর্বাধিক ৪০ কেজিও হয়। এরপরেই তেলেভোলা দামি মাছ।
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