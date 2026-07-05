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উত্তাল ঢেউয়ের মরণটানে লাটিমের চরের কাছে অতল সমুদ্রে ডুবতে বসল ট্রলার, একে-একে লাফিয়ে পড়লেন মৎস্যজীবীরা

Fishing Boat in Danger: উত্তাল সমুদ্রে চড়ায় আটকে মহা বিপত্তি! ৭ মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করল ফ্রেজারগঞ্জ পুলিস। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কতা পেয়ে মাঝসমুদ্র থেকে তড়িঘড়ি ফেরার পথেই এই বিপত্তি! উত্তাল ঢেউয়ের দাপটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চড়ায় আটকে গেল মৎস্যজীবীদের ট্রলারটি!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 05, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:50 PM IST
উত্তাল ঢেউয়ের মরণটানে লাটিমের চরের কাছে অতল সমুদ্রে ডুবতে বসল ট্রলার, একে-একে লাফিয়ে পড়লেন মৎস্যজীবীরা
Image Credit: অ্যালার্ট পেয়ে ফিরছিলেন মৎস্যজীবীরা, সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে উত্তাল ঢেউয়ে ঘটে গেল বড় বিপত্তি! (প্রতীকী ছবি)।Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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