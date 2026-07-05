/উত্তাল ঢেউয়ের মরণটানে লাটিমের চরের কাছে অতল সমুদ্রে ডুবতে বসল ট্রলার, একে-একে লাফিয়ে পড়লেন মৎস্যজীবীরা

নকিব উদ্দিন গাজী: প্রায় প্রাণসংশয়ের উপক্রম! উত্তাল সমুদ্রে চড়ায় আটকে বিপত্তি! অবশেষে দ্রুত অকুস্থলে পৌঁছে ৭ মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ পুলিস। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কতা পেয়ে মাঝসমুদ্র থেকে তড়িঘড়ি বন্দরে ফেরার পথেই ঘটে এই বড়সড় বিপত্তি!
আবহাওয়ার সতর্কবার্তা
দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কবার্তা পেয়ে মাঝসমুদ্র থেকে তড়িঘড়ি বন্দরে ফিরছিলেন তাঁরা। ফেরার পথেই ঘটল বড়সড় বিপত্তি! উত্তাল ঢেউয়ের দাপটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চড়ায় আটকে গেল মৎস্যজীবীদের ট্রলার। স্থানীয় মৎস্যজীবী ও প্রশাসনের তৎপরতায় অবশ্য রক্ষা পেলেন ওই ৭ জন মৎস্যজীবী। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিসের উদ্যোগে বিপদগ্রস্ত ট্রলার-সহ ওই মৎস্যজীবীদের নিরাপদে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
বিপন্ন 'এফবি মা কালী'
স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সাতজন মাছ ধরতে গভীর সমুদ্রমুখী যাত্রা শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়ার পথেই আবহাওয়া চরম খারাপ হওয়ার খবর ওয়্যারলেস মারফত পান। ওই খবর পাওয়ার পর তাঁরা দ্রুত ফেরার সিদ্ধান্ত নেনে। 'এফবি মা কালী' নামের ওই ট্রলারের সাতজন মৎস্যজীবী তড়িঘড়ি সমুদ্রে পাতা জাল নৌকায় তুলে ফেলছিলেন।
লাফিয়ে লাটিমের চরে
ঠিক সেই সময়েই আচমকা আবহাওয়া আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। উত্তাল সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কায় বঙ্গোপসাগরে লাটিমের চরের কাছে ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা চড়ার উপর উঠে যায়। বিপদ বুঝে প্রাণ বাঁচাতে ওই ৭ মৎস্যজীবীই ট্রলার ছেড়ে লাটিমের চরে উঠে পড়েন এবং কোনোক্রমে প্রশাসনকে খবর দেন।
সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে উদ্ধারকাজে সংগ্রাম
এই খবর পাওয়া মাত্রই ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিস স্থানীয় অন্যান্য মৎস্যজীবীদের সঙ্গে নিয়ে দ্রুত একটি উদ্ধারকারী দল তৈরি করে ফেলে। এবং দলটি উত্তাল সমুদ্র এবং খারাপ আবহাওয়ার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ লড়াই চালিয়ে অবশেষে ট্রলার-সমেত ওই ৭ জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে ফ্রেজারগঞ্জ বন্দরে ফিরিয়ে আনে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)