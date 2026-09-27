মাছ ধরতে গিয়ে স্রোত থেকে টেনে তুললেন হস্তী শাবক, বন্যপ্রাণ রক্ষা করে পাঁচ মৎস্যজীবী এখন 'হিরো'! সম্মান-সংবর্ধনায়...

অরূপ বসাক: মাছ ধরে যাঁদের জীবনযাপন, তাঁরাই এবার হয়ে উঠলেন বন্যপ্রাণের ত্রাতা। তিস্তার জলের তোড়ে ভেসে-যাওয়া মাত্র ১০ দিনের এক হস্তিশাবককে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে পাঁচ মৎস্যজীবী এখন রীতিমতো 'হিরো'! তাঁদের সাহসিকতার কথা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের সংবর্ধনাও দেওয়া হয়েছে। মালবাজার মহকুমা পুলিসের পক্ষ থেকে পাঁচ মৎস্যজীবী-- বিশ্বনাথ দাস, বাবলু দাস, মিঠু দাস, অজয় দাস ও গোপাল দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার, আইসি-সহ অন্যান্য পুলিস আধিকারিকেরা।
জলের তোড়ে
২১ সেপ্টেম্বর ভোরে অজয় দাস, মিঠু দাস, গোপাল দাস, বিশ্বনাথ দাস ও বাবলু দাস তিস্তায় মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকাই তাঁদের নজরে আসে জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া একটি হস্তিশাবক। কিছুক্ষণ পর তাঁরা বুঝতে পারেন, স্রোতের টানে শাবকটি তলিয়ে যাচ্ছে। কোনওরকমে ঝুঁকি নিয়ে নদীতে নেমে পড়েন ওই পাঁচ মৎস্যজীবী। তারপর দীর্ঘ চেষ্টার পরে শাবকটিকে নৌকায় তুলে আনতে সক্ষম হন তাঁরা। নৌকায় তোলার পর শাবকটি প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কোনওমতে নৌকা চরে নিয়ে এসে সেখানে প্রাথমিকভাবে শাবকটির সেবা-শুশ্রূষা শুরু করেন তাঁরা। ধীরে ধীরে সাড়া দিতে শুরু করে হস্তিশাবকটি। বনকর্মীদের সূত্রে জানা যায়, উদ্ধার হওয়া শাবকটির বয়স মাত্র ১০ দিন। এত কম বয়সে তিস্তার প্রবল স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা তার পক্ষে কার্যত অসম্ভব ছিল। শাবকটি কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তাকে নিরাপদে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
সম্মান-সংবর্ধনা
এই পুরো ঘটনার ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই পাঁচ মৎস্যজীবীর সাহসিকতা নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। তাঁদের সম্মান জানাতে এগিয়ে আসে পুলিস ও প্রশাসন। মালবাজার মহকুমা পুলিসের পক্ষ থেকে পাঁচ মৎস্যজীবী-- বিশ্বনাথ দাস, বাবলু দাস, মিঠু দাস, অজয় দাস ও গোপাল দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার, আইসি-সহ অন্যান্য পুলিস আধিকারিকেরা। এর আগে শিলিগুড়ি পুলিস কমিশনারেটের পক্ষ থেকেও তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষও পাঁচ মৎস্যজীবীকে সম্মান জানান। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর্থিক পুরস্কারও। জীবিকার তাগিদে প্রতিদিন তিস্তায় মাছ ধরতে যাওয়া এই পাঁচ সাধারণ মানুষই এবার অসাধারণ সাহসিকতার নজির গড়লেন। তাঁদের তৎপরতায় প্রাণ ফিরে পেল তিস্তার স্রোতে ভেসে যাওয়া ছোট্ট এক হস্তিশাবক।
শুঁড় উঁচিয়ে প্রাণরক্ষার লড়াই
জলপাইগুড়িতে তিস্তার উত্তাল স্রোতে শুঁড় উঁচিয়ে প্রাণের লড়াই! মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় মায়ের কোলে ফিরল সেই হস্তীশাবক। ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে হইচই। তিস্তার উত্তাল ঘোলা জলে তখন প্রবল স্রোত। সেই স্রোতের টানে বারবার ডুবে যাচ্ছিল ছোট্ট হস্তী শাবক। কখনও জলের তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও শুঁড় উঁচিয়ে প্রাণপণে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। মাঝ-তিস্তায় এমন দৃশ্য দেখে প্রথমে যেন চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মৎস্যজীবীরা। কাছে যেতেই বোঝা গেল, স্রোতের সঙ্গে জীবন-মরণ লড়াই করছে একটি ছোট্ট হস্তী শাবকটি। এক মুহূর্তও দেরি করেননি মৎস্যজীবীরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যান মাঝস্রোতের দিকে। তার পরেই শুরু হয় উত্তাল তিস্তার বুক থেকে শাবকটিকে উদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অবশেষে স্রোতের কবল থেকে শাবকটিকে টেনে নিরাপদে নদীর পাড়ে তুলে আনতে সক্ষম হন তাঁরা।
আবেগঘন মুহূর্ত
জলপাইগুড়ির গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় নদীতে মাছ ধরার সময়ই মৎস্যজীবীদের নজরে আসে ওই শাবকটি। প্রবল স্রোতে ভেসে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল সেটি। তিস্তার উত্তাল স্রোতে শুঁড় উঁচিয়ে প্রাণপণে চালাচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর লড়াই!পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত নৌকা নিয়ে নদীর মাঝস্রোতে পৌঁছে যান উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্যরা। সেদিন তাঁদের তৎপরতাতেই নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় ছোট্ট হাতিটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের কর্মীরাও। মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় উদ্ধার হওয়া হস্তিশাবকটিকে সরস্বতীপুর ফরেস্ট-সংলগ্ন নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। বনকর্মীদের নজরদারিতে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে শাবকটি। এর পরই আসে পুরো ঘটনার সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্তটি। কিছুক্ষণ পরেই সেখানে পৌঁছে যায় শাবকটির মা। মায়ের উপস্থিতি টের পেতেই তার দিকে একটু-একটু করে এগিয়ে যায় ছোট্ট শাবকটি। তারপর মা হাতির সঙ্গে তার মিলনের দৃশ্যেই বদলে যায় গোটা পরিস্থিতি। জানা গিয়েছে, মা হাতিটি শাবকটিকে দুধ পান করানোর পরে তাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়।
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