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মাছ ধরতে গিয়ে স্রোত থেকে টেনে তুললেন হস্তী শাবক, বন্যপ্রাণ রক্ষা করে পাঁচ মৎস্যজীবী এখন 'হিরো'! সম্মান-সংবর্ধনায়...

Five Fishermen Felicitated: মালবাজার মহকুমা পুলিসের পক্ষ থেকে পাঁচ মৎস্যজীবী-- বিশ্বনাথ দাস, বাবলু দাস, মিঠু দাস, অজয় দাস ও গোপাল দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার, আইসি-সহ অন্যান্য পুলিস আধিকারিকেরা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 27, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 04:35 PM IST
মাছ ধরতে গিয়ে স্রোত থেকে টেনে তুললেন হস্তী শাবক, বন্যপ্রাণ রক্ষা করে পাঁচ মৎস্যজীবী এখন 'হিরো'! সম্মান-সংবর্ধনায়...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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