/অবরুদ্ধ তিস্তা! নেপালের পর হড়পা বানের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে? জারি সতর্কতা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিরাম বৃষ্টি ফুঁসছে তিস্তা। তারমধ্যে আবার ভূমিধসে আটকে গিয়েছে নদীর প্রবাহ! হড়পা বানের আতঙ্ক উত্তরবঙ্গে। নদী লাগোয়া এলাকা থেকে ইতিমধ্যেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রশাসন। জারি সতকর্তা।
সিকিমের ধসে বিপদ উত্তরবঙ্গে। স্থানীয় সূত্রের খবর, উত্তর সিকিমে নাগা অভয়ারণ্যের থেং টানেল সংলগ্ন এলাকায় ধস নেমেছে। ফলে চেকুং নদীর বড় অংশ এখন অবরুদ্ধ। গড়িয়ে আসছে ঘোলাটে জল। থেং টানেলের ঠিক উলটো দিকে মিশেছে তিস্তা ও চেকুং নদী। সেখানে পাথর-মাটি নদীর প্রবাহ কিছুটা থমকে গিয়েছে। পরিস্থিতি উপর নজর রাখছে প্রশাসন।
এদিকে নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের কথা মাথায় রেখে মালবাজার মহকুমার তিস্তা নদী-তীরবর্তী এলাকাগুলিতে সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পরিস্থিতি অবনতি হলে যাতে মানুষকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রস্তুত রাখা হয়েছে শেল্টার হাউস।
সিকিম প্রশাসন সূত্রে অবশ্য খবর, তিস্তার প্রবাহ স্বাভাবিক। চেকুং নদীর কিছুটা অংশ খোলা থাকায় সেখান দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু ধসে নদীর কতটা অংশ অবরুদ্ধ, তা স্পষ্ট নয়। ফলে বৃষ্টি বাড়লে পরিস্থিতি ঘোরাল হতে পারে মনে করা হচ্ছে।
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