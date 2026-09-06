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অবরুদ্ধ তিস্তা! নেপালের পর হড়পা বানের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে? জারি সতর্কতা

flash flood alert:  সিকিমের ধসে বিপদ উত্তরবঙ্গে। উত্তর সিকিমে নাগা অভয়ারণ্যের থেং টানেল সংলগ্ন এলাকায় ধস নেমেছে। থেং টানেলের ঠিক উলটো দিকে মিশেছে তিস্তা ও চেকুং নদী। সেখানে পাথর-মাটি নদীর প্রবাহ কিছুটা থমকে গিয়েছে। পরিস্থিতি উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 06, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:19 PM IST
অবরুদ্ধ তিস্তা! নেপালের পর হড়পা বানের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে? জারি সতর্কতা
Image Credit: নেপালের পর হড়পা বানের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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