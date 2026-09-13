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খাবারের ওপর ভনভন করছে মাছি, সেটাই রোগীদের পাতে! শহরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভয়ংকর ছবি

Jalpaiguri Medical College and Hospital: বলার সঙ্গে সঙ্গেই ২৬ সেকেন্ড ভিডিয়োতে মাটি তাড়াচ্ছে হাত দিয়ে এক কর্মী। মাছি ভনভন করছে সেদ্ধ ডিমে, সেই খাবারই রোগীদের পাতে! জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের রান্নাঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভিযোগ।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 13, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:27 AM IST
খাবারের ওপর ভনভন করছে মাছি, সেটাই রোগীদের পাতে! শহরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভয়ংকর ছবি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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