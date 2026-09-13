/খাবারের ওপর ভনভন করছে মাছি, সেটাই রোগীদের পাতে! শহরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভয়ংকর ছবি

প্রদ্যুত্ দাস: মাছি ভনভন করছে সেদ্ধ ডিমের উপর। খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে দু’বালতি সেদ্ধ ডিম। নেই যথাযথ ঢাকনা। আর অভিযোগ, এই খাবারই রান্না হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগীদের কাছে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহর ও জেলার বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাদ্য নিরাপত্তা দফতরের তরফে লাগাতার অভিযান চলছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি থেকে শুরু করে খাদ্যের গুণমান- সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরই মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের জন্য কীভাবে খাবার রান্না হচ্ছে, সেই চিত্র তুলে ধরতে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রান্নাঘরে গোপন ক্যামেরায় নজরদারি চালায় জি ২৪ ঘণ্টা।
সেই গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়ে, রান্নাঘরের মধ্যে দু’বালতি সেদ্ধ ডিম ছাড়িয়ে রাখা হয়েছে। সেই ডিমের উপরেই ভনভন করছে মাছি। খাবার ঢেকে রাখার কোনও ব্যবস্থা চোখে পড়েনি। গোটা পরিবেশ নিয়েই উঠছে স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে প্রশ্ন।
শুধু রান্নাঘরই নয়, এর পাশেই চলছে 'মা আহার'-এর কাউন্টার। আর তার আশপাশেই জমে রয়েছে ময়লা-আবর্জনা। অভিযোগ, সেখান থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। অর্থাৎ একদিকে রোগীদের খাবার রান্না হচ্ছে, অন্যদিকে তার পাশেই ময়লা-আবর্জনার স্তূপ—এই পরিস্থিতিতে খাবারের স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রোগীর পরিজনেরা। গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়া এই ছবি নিয়ে রান্নাঘরের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে জি ২৪ ঘণ্টা। সেখানে খাবারের এই পরিস্থিতির কথা কার্যত স্বীকার করে নেন রান্নাঘরের ম্যানেজার।
যেখানে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের সুস্থতার জন্য খাবার দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সেই খাবার তৈরির জায়গাতেই যদি এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখা যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। রোগীদের খাবারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্য নিরাপত্তার নিয়ম কতটা মানা হচ্ছে? রান্নাঘর এবং ‘মা আহার’-এর আশপাশের আবর্জনা কেন সরানো হচ্ছে না? আর মাছি বসা, খোলা অবস্থায় থাকা খাবার কীভাবে রোগীদের কাছে পৌঁছচ্ছে? খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে যখন প্রশাসনের তরফে একের পর এক অভিযান চলছে, ঠিক তখনই জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের রান্নাঘরের এই ছবি সরকারি ব্যবস্থাপনার উপরই বড় প্রশ্ন তুলে দিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)