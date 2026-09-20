/সোমেই শুরু উচ্চ মাধ্যমিক, জলে ডুবে ভূতনির তিনটি হাইস্কুল! ৬৩৬ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীই...

রণজয় সিংহ: মালদার মানিকচকের ভূতনি চর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। জল কমতে শুরু করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১৪ সেন্টিমিটার জল কমেছে। তবে এখনই এলাকা থেকে সরে যাওয়ার সম্ভবনা নেই। এর মধ্যেই শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ভূতনিতে জলে ভেসে রয়েছে তিনটি হাইস্কুল। ফলে পরীক্ষাকেন্দ্রে জল। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সমস্য না হয়। সেজন্য উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। তিনটি স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র সরিয়ে নতুন পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে মানিকচক কলেজে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার দুইদিন আগেই জলবন্দি এলাকা থেকে প্রশাসনের উদ্যোগে উদ্ধার করে আনা হল সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের।
৬৩৬ জন পরীক্ষার্থী
৬৩৬ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে ভূতনির জলবন্দি এলাকায়। এই মুহূর্তে জলে ডুবে ভূতনির তিনটি হাইস্কুল। পরীক্ষার্থীদের সকলকেই উদ্ধার করে এনে রাখা হচ্ছে মানিকচকের তিনটি স্কুলে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় মানিকচক সদরে স্কুলে থেকেই পরীক্ষা দেবে ভূতনির ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের থাকা, খাওয়া সমস্ত ব্যবস্থা প্রশাসনের।
অনলাইনে পঠন-পাঠন
আজ ধাপে ধাপে বোটে করে ছাত্র-ছাত্রীদের আনা হয় মানিকচকে। ভূতনি সেতুতে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলাশাসক সপ্তর্ষি নাগ-সহ প্রশাসনের কর্তারা তাঁদের হাতে খাতা, পেন তুলে দিয়ে স্বাগত জানান। একই সঙ্গে পরীক্ষায় সফলতার আগাম শুভেচ্ছাও জানান। শুধু তাই নয় ভূতনি চরের ৫২টি বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বন্ধ। এই অবস্থায় সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা। আশ্রয় শিবিরেই ব্যবস্থা করা হয়েছে পঠনপাঠনের। এছাড়া অনলাইনে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
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