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সোমেই শুরু উচ্চ মাধ্যমিক, জলে ডুবে ভূতনির তিনটি হাইস্কুল! ৬৩৬ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীই...

Higher Secondary to Start in Flood-hit Bhutni: স্বাভাবিক হচ্ছে মালদার মানিকচকের ভুতনী দ্বীপ। জল কমতে শুরু করেছে। গত ২৪ঘন্টায় ১৪সেন্টিমিটার জল কমেছে। চালু হয়েছে বাস পরিষেবাও। গত প্রায় এক মাস ধরে জলের তলায় ছিল ভুতনী দ্বীপ। এখনও জলমগ্ন রয়েছে কিছু নীচু এলাকা। তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 20, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:26 PM IST
সোমেই শুরু উচ্চ মাধ্যমিক, জলে ডুবে ভূতনির তিনটি হাইস্কুল! ৬৩৬ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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