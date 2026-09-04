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প্রবল বৃষ্টি ও বাঁধের জলে বন্যা! নদীর তলায় গোটা এলাকা, ক্লাসরুমে সাপ, যাতায়াতে নৌকাই ভরসা

Flood in Ghatal: কী হল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের? যা-ই হোক, ঘাটাল কিন্তু রয়েছে ঘাটালেই! ফের এবার বন্যার জলে জলমগ্ন ঘাটাল। জলে ডুবেছে রাস্তাঘাট, ডিঙি-নৌকায় চলছে যাতায়াত। জল ঢুকেছে একাধিক স্কুলে, তাই বন্ধ পঠনপাঠন। জলমগ্ন পুজোর প্যান্ডেলের কাঠামো।

Written BySoumitra SenEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 04, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:46 PM IST
প্রবল বৃষ্টি ও বাঁধের জলে বন্যা! নদীর তলায় গোটা এলাকা, ক্লাসরুমে সাপ, যাতায়াতে নৌকাই ভরসা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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