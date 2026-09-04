/প্রবল বৃষ্টি ও বাঁধের জলে বন্যা! নদীর তলায় গোটা এলাকা, ক্লাসরুমে সাপ, যাতায়াতে নৌকাই ভরসা

চম্পক দত্ত: একনাগাড়ে বৃষ্টি ও জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে ফের বন্যা ঘাটালে। ঘাটালের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝুমি ও শিলাবতী নদীতে জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। নদীর জলস্তর বেড়ে জলমগ্ন পরিস্থিতি ঘাটাল ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা-সহ ঘাটাল পৌর এলাকার একাধিক ওয়ার্ডে। জলে ডুবেছে রাস্তা ঘাট থেকে শুরু করে দুর্গা পুজোর জন্য তৈরি হওয়া মণ্ডপের কাঠামো। জল ঢুকে গিয়েছে স্কুলে, বন্ধ হয়ে গিয়েছে পঠনপাঠন।
জলে স্কুল
ঘাটাল চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সূত্রে জানা যায়, ঘাটাল পৌর এলাকায় মোট ৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি জুনিয়র হাইস্কুলে জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বন্ধ রয়েছে পঠনপাঠন। ক্লাসরুমেও জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে জলে ডুবেছে টেবিল-চেয়ার থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের বসবার বেঞ্চ। ক্লাসরুমের ভেতরে জলে ঘোরাঘুরি করছে সাপ। ঘাটাল পুরসভার দু'নম্বর ওয়ার্ড আড়গোড়া এলাকায় যোগদা সৎসঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিতরের এমনই ছবি ধরা পড়ল। কবে স্বাভাবিক হবে স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন? উত্তর নেই কারওর কাছে। তবে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরা।
জলে পুজোপ্যান্ডাল
এদিকে পুজোর আগে ঘাটালের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় পুজোর মণ্ডপ তৈরির কাজে ব্যাঘাত ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় পুজোর প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হলেও সেই মণ্ডপে ঢুকেছে বন্যার জল। জলে দাঁড়িয়ে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। এমনই ছবি ধরা পড়ল ঘাটাল পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ড চাউলী এলাকায়।
মিলছে পানীয়জল
তবে জলমগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা এখনও স্বাভাবিক থাকায় পানীয়জলের পরিষেবা চালু রয়েছে। পুরসভার গড়প্রতাপনগর, চাউলী, আড়গোড়া, শুকচন্দ্রপুর, কিসমত রামচন্দ্রপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ধারে থাকা পানীয় জলের একাধিক ট্যাপকল জলে ডুবেছে।
নৌকাই ভরসা
জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের সব থেকে দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে দৈনন্দিন কাজে বাড়ি থেকে অন্যত্র যেতে গিয়ে। সেক্ষেত্রে ডিঙি নৌকাই একমাত্র ভরসা তাদের কাছে। আড়গোড়া এলাকার চাতাল জলের তলায়। দোকানপাট জলে ডোবার আশঙ্কায় অনেক দোকানদার তাঁদের দোকানের মালপত্র নৌকায় করে সরিয়ে নিচ্ছেন। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হয় সেদিকেই তাকিয়ে সকলেই।
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