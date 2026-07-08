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আমার মেয়ের খুনিকে এনকাউন্টার বা ফাঁসি দেওয়া হোক, ততদিন পর্যন্ত আমি চুল আঁচড়াব না: বারুইপুর এনকাউন্টারের পর মাটিগাড়া নিহতের মায়ের দাবি

Baruipur Rape Case: সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কান্নাভেজা গলায় নিহতের মা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথা রেখেছেন। শুধু বারুইপুরের জন্য নয়, সব জায়গায় এই ধরনের অ্যাকশন নেওয়া উচিত। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমার মেয়ের ক্ষেত্রেও যে অপরাধী, তাকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে গিয়ে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হোক অথবা এনকাউন্টার করে মারা হোক।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 08, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:36 PM IST
আমার মেয়ের খুনিকে এনকাউন্টার বা ফাঁসি দেওয়া হোক, ততদিন পর্যন্ত আমি চুল আঁচড়াব না: বারুইপুর এনকাউন্টারের পর মাটিগাড়া নিহতের মায়ের দাবি
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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