/স্বাস্থ্যবিধিকে বুড়ো আঙুল! ফাস্টফুডের দোকানে হানা দিয়ে নষ্ট করা হল রান্নাকরা খাবার-মাংস

প্রদ্যুত্ দাস: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই চলছে ফাস্টফুডের দোকান। মজুত করা হয়েছে মোমো। প্রশাসন হানা দিতেই পর্দা ফাঁস। জলপাইগুড়ির পাণ্ডাপাড়ার জয় লেনের এক দোকানে দেখা গেল এমনই চিত্র।
স্বাস্থ্য বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চলছে খাবারের দোকান। সেইসব দোকানেই বিরুদ্ধেই চলছে অভিযান। জলপাইগুড়িতে ওই খাবারের দোকানে নষ্ট করা হল রান্না করা খাবার, মাংস-সহ বিভিন্ন সামগ্রী।
জলপাইগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় খাবারের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে জোরদার করা হয়েছে ফুড সেফটি অভিযান। বুধবার শহরের পান্ডাপাড়া সহ সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন মিষ্টির দোকান,ফাস্টফুড সেন্টার, রেস্টুরেন্ট এবং খাবারের দোকানে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ফুড সেফটি আধিকারিকরা।
অভিযানে বিভিন্ন দোকানে খাবারের মান, রান্নাঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খাবার সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখা হয়। কোথাও কোথাও দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণ করে রাখা রান্না করা মাংস সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা এবং খাবারের গুণমান নিয়ে সন্দেহ থাকায় বেশ কিছু রান্না করা মাংস ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করে দেন আধিকারিকরা।
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এই অভিযান। শহর ও সংলগ্ন এলাকার রেস্টুরেন্ট, হোটেল এবং খাবারের দোকানগুলিতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে।
খাবারের দোকানে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের বক্তব্য, বাইরে খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে খাবারের গুণমান ও পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিয়ম মেনে খাবার পরিবেশন করছে কিনা, তা প্রশাসনের নজরদারিতে থাকা দরকার।
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