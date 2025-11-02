Jalpaiguri Elephant: চলাফেরা মন্থর, জমিতে নেমে খেয়েদেয় মাঠে ওলটপালট, হাতির আচরণে চিন্তিত স্থানীয়রা

Jalpaiguri Elephant: চলাফেরা মন্থর, জমিতে নেমে খেয়েদেয় মাঠে ওলটপালট, হাতির আচরণে চিন্তিত স্থানীয়রা
Jalpaiguri Elephant: কয়েকদিন আগে হাতিটিকে বনদপ্তর এর পক্ষ থেকে কালিম্পং জেলার ভুট্টাবাড়ি বনাঞ্চলে চিকিৎসা করা হয়েছিল
অরূপ বসাক: অসুস্থ এক বুনো হাতির উপর নজরদারী চালাচ্ছে বনদপ্তর। হাতির আচরণে চিন্তিত স্থানীয় লোকজন ও পরিবেশ প্রেমীরা। বেশ কয়েকদিন থেকে হাতিটিকে মাল ব্লকের ডামডিম বৌদ্ধ গুম্ফা এলাকায় দেখা গিয়েছে। মাঝে মাঝে পাশের ধানের ক্ষেতে গিয়ে আহার সারছে। আবার কখনো মাঠের মধ্যে এদিকওদিক শুয়ে পড়ছে। হাতিটির চলাফেরা যথেষ্ট মন্থর। বন কর্মীরা পর্যবেক্ষণ করে চলছেন।
উল্লেখ্য, গত বেশ কিছুদিন ধরে ওই হাতিটিকে রানীচেরা, সাইলি চা বাগান এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। কয়েকদিন আগে হাতিটিকে বনদপ্তর এর পক্ষ থেকে কালিম্পং জেলার ভুট্টাবাড়ি বনাঞ্চলে চিকিৎসা করা হয়েছিল। চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে হাতিটি আবার চলাচল শুরু করে। সাইলি চা বাগান হয়ে চলে আসে ডামডিম বৌদ্ধ মন্দির এলাকায়। বর্তমানে হাতিটি সেখানেই রয়েছে।
বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, হাতিটার উপর নজরদারি রাখা হয়েছে। প্রয়োজন হলে আবার চিকিৎসা করা হবে। স্থানীয় লোকজন জানায়, হাতিটি অদ্ভুত আচরণ করছে। অত্যন্ত ধীর গতিতে এদিক ওদিক চলাচল করছে। মাঝেমধ্যে শুয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে। সবেমাত্র ধান পাকা শুরু হয়েছে। সেই ক্ষেতে হানা দিচ্ছে। হাতির উপস্থিতিতে চিন্তিত স্থানীয় লোকজন।
