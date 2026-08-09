/প্রাক্তন সেনার জমি দখল করে রেখেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা, খাদ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ৩০ মিনিটেই ম্যাজিক

মনোজ মণ্ডল: রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার হস্তক্ষেপে মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যবধানে মিটে গেল দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা জমির জট! ভুয়ো নথি দেখিয়ে খাস জমি দখলের অভিযোগ উঠেছিল এক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। তবে মন্ত্রীর নজর পড়তেই আধ ঘণ্টার মধ্যে নড়েচড়ে বসল ভূমি রাজস্ব দপ্তর। দ্রুত সংশোধন করা হল রেকর্ডের ভুল এবং জমি ফিরিয়ে দেওয়া হল তাঁর প্রকৃত মালিক— এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীকে। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার মণ্ডপঘাটা এলাকায়।
বাগদার মণ্ডপঘাটার বাসিন্দা প্রাক্তন সেনাকর্মী গোকুলচন্দ্র মজুমদার সেনা থেকে অবসর নেওয়ার পর সরকার কর্তৃক শিঙি গ্রামে প্রায় পাঁচ বিঘা জমি পান। অভিযোগ,রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে গোকুলবাবুর পরিবারকে ওই জমিতে ঢুকতে বাধা দেওয়া হত। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতে ওই ৫ বিঘা জমির মধ্যে প্রায় দেড় বিঘা জমি সম্পূর্ণ জবরদখল করে নেয় ঝড়ু বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তি।
শুধু দখলই নয়,টাকার বিনিময়ে জাল কাগজপত্র তৈরি করে জমিটি নিজের নামে রেকর্ডও করিয়ে নেয় সে। বহু চেষ্টা করেও যখন জমি উদ্ধার সম্ভব হচ্ছিল না। তখন বিষয়টি নিয়ে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার দ্বারস্থ হয় সেনাকর্মীর পরিবার । মন্ত্রী খবর পাওয়া মাত্রই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।
মন্ত্রীর বার্তা পাওয়ার মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যবধানে বিএলএলআরও (BL&LRO) আধিকারিকরা পুরো রেকর্ড বদলে দেন। বেআইনি দখলদারের নাম কেটে জমিটি পুনারায় গোকুলচন্দ্র মজুমদারের নামেই রেকর্ড করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
প্রতারিত সেনাকর্মীর পরিবারের স্পষ্ট অভিযোগ, এতদিন ধরে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাতেই জোরপূর্বক জমি দখল এবং পরবর্তীতে ভুয়ো নথি বানিয়ে বেআইনিভাবে রেকর্ডের খেলা চলছিল। তবে অবশেষে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে নিজেদের জমি ফিরে পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সেনাকর্মীর পরিবার।
পরিবারের সদস্যা শান্তিলতা মজুমদার বলেন, ১৯৭৫ সালের কাগজ আমাদের। সেই কাগজ ওরা আবার ১৯৯০ সালে করেছে। এনিয়ে বিএলআরও অফিসে বারবার যাওয়া হয়েছে আমাদের। কোনও কাজ হয়নি। ওরা বলেছে, ওদের ওই কাগজ অরিজিনাল। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওরা রেকর্ড করে নিয়েছে। তারপর আমরা খাদ্যমন্ত্রীকে বলেছি। আধঘণ্টার মধ্যে রেকর্ড সংশোধন হয়ে গিয়েছে। তবে বলেছে নিয়ে অনুসন্ধান হবে।
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