Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /প্রাক্তন সেনার জমি দখল করে রেখেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা, খাদ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ৩০ মিনিটেই ম্যাজিক

প্রাক্তন সেনার জমি দখল করে রেখেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা, খাদ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ৩০ মিনিটেই ম্যাজিক

Food Minister Ashok Kirtania: শুধু দখলই নয়,টাকার বিনিময়ে জাল কাগজপত্র তৈরি করে জমিটি নিজের নামে রেকর্ডও করিয়ে নেয় সে। বহু চেষ্টা করেও যখন জমি উদ্ধার সম্ভব হচ্ছিল না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 09, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:10 PM IST
প্রাক্তন সেনার জমি দখল করে রেখেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা, খাদ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ৩০ মিনিটেই ম্যাজিক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কী হবে যাদবপুরে? ৩ বছর পরেও বিচার অধরা; স্বপ্নদীপের অকালমৃত্যুর সুবিচার মিলবে?
2
3
4
5