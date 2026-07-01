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গাঢাকা গিয়েও শেষরক্ষা হল না! পুরুলিয়ায় পাকড়াও প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী

Debraj Chakraborty arrested: স্ত্রী অদিতি মুন্সীর আগাম জামিনের মঞ্জুর হলেও  দেবরাজ রক্ষাকবচ দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 01, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:29 PM IST
গাঢাকা গিয়েও শেষরক্ষা হল না! পুরুলিয়ায় পাকড়াও প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী
Image Credit: গ্রেফতার অদিতি মুন্সীর স্বামী দেবরাজSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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