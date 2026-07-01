/গাঢাকা গিয়েও শেষরক্ষা হল না! পুরুলিয়ায় পাকড়াও প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: গা-ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না। ধরা পড়লেন বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী। পুরুলিয়া থেকে তাঁকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিসের এসটিএফ। ধৃতকে আনা হচ্ছে বাগুইআটি থানায়।
দেবরাজ ছিলেন কাউন্সিলর। তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সী রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক। আয়বহির্ভূত সম্পত্তি,দুর্নীতি ও তোলাবাজির মামলায় অভিযুক্ত স্বামী-স্ত্রী, দু'জনেই। বাগুইআটি থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দেবরাজ ও অদিতির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
থানায় FIR দায়ের হতেই আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন দেবরাজ ও তাঁর স্ত্রী। অদিতির আগাম জামিনের মঞ্জুর করে আদালত। কিন্তু আইনি রক্ষাকবচ পাননি দেবরাজ। এরপরই পুরুলিয়ায় গা-ঢাকা দেন দেবরাজ।
এদিকে দেবরাজে গ্রেফতারিতে বাগুইআটিতে রীতিমতো উত্সব শুরু হয়ে যায়। বাজি ফাটিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছিলেন রাজারহাট-গোপালপুরের বর্তমান বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।
এর আগে হাইকোর্টে দেবরাজ-অদিতির আগাম জামিনের আবেদনে শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী দাবি করেছিলে যে, তদন্তে অভিনব ও সুপরিকল্পিত দুর্নীতির ছবি সামনে আসছে। অভিযোগ, বর্তমান বাজারমূল্যের চেয়ে বিপুল পরিমাণ কম দাম দেখিয়ে একের পর এক সম্পত্তি বা জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এরপর একটি নির্দিষ্ট সংস্থাকে সামনে রেখে সেই জমিতে প্রোমোটার দিয়ে নতুন আবাসন বা নির্মাণকাজ করানো হত এবং পরবর্তীতে তা চড়া দামে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হত।
রাজ্যের তরফে আদালতে নির্দিষ্ট উদাহরণ তুলে ধরে জানানো হয়, বাজারচলতি যে জমির মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা, তা কাগজপত্রে মাত্র ১০ লক্ষ টাকায় হস্তান্তর করা হয়েছিল দেবরাজের কাছে। এই বিপুল অঙ্কের আর্থিক অসঙ্গতির নেপথ্যে বড় কোনও চক্র কাজ করছে বলে অনুমান তদন্তকারীদের।
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