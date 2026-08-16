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১৫ অগাস্ট সারাদিন হাসিমুখে কাজ করেছে, রাত ১২টা পর্যন্ত আমরা গল্প করলাম! দাদা আশিসের মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন ভাই

Former WB Deputy Speaker Asish Banerjee Death: 'স্বাধীনতা দিবসে সারাদিন অফিসেই ছিল দাদা। পতাকা উত্তোলন করল। রাত পৌনে বারোটা অবধি আমার সঙ্গে গল্প করেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি দাদা আর নেই।'

Written BySoumita Khan
Published: Aug 16, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:30 AM IST
১৫ অগাস্ট সারাদিন হাসিমুখে কাজ করেছে, রাত ১২টা পর্যন্ত আমরা গল্প করলাম! দাদা আশিসের মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন ভাই

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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