/১৫ অগাস্ট সারাদিন হাসিমুখে কাজ করেছে, রাত ১২টা পর্যন্ত আমরা গল্প করলাম! দাদা আশিসের মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন ভাই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার সাতসকালে উদ্ধার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার-বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ। বাড়ির সংলগ্ন পার্টি অফিস থেকেই উদ্ধার হয় প্রবীণ তৃণমূল নেতার দেহ। আজ সকালে বীরভূমের রামপুরহাট পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের হাটতলাপাড়ায় বাড়িতে থাকা দলীয় কার্যালয়ে আশিসবাবুকে দেহ পাওয়া যায়। ঘটনা জুড়ে গোটা রাজনৈতিক মহল শোকস্তব্ধ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বিস্ফোরক সুইসাইড নোটও।
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সকালে ওই দরজার একটু ফাঁক ছিল। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে দাদা তো দাঁড়িয়ে প্রণাম করে ভগবানকে। তো প্রণাম করছে বোধহয়। তবে দেখা গেল যে না, একটা দড়ি ঝুলছে। তখনই একটু সন্দেহ লাগল। নিয়ে সবাইকে ডাকাডাকি করা হল। দরজায় ভেঙে দেখা গেল দাদা ঝুলছে। তারপর বাড়ির লোককে সব চেঁচিয়ে ডাকাডাকি হল। পুলিসকে ডাকা হল।
তিনি আরও বলেন, 'আমার সঙ্গে গতকাল রাত প্রায় ১২ টা নাগাদ দেখা হয়েছিল। প্রতিদিন পৌনে বারোটা পর্যন্ত আমরা বসতাম। সব গল্প করতাম। বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে কথা বলতাম। কালকে স্বাভাবিকই ছিল দাদা। ১৫ অগাস্ট বলে সারাদিন অফিসে বসেছিল, পতাকা উত্তোলন করল। সারাদিনটাই কাল অফিসে কাটিয়েছে। নানা রকম লোক আসছিল যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে গল্প করেছে। এসব নিয়ে সকাল থেকেই কাটিয়েছে কালকে।'
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় মানসিক অবসাদ ভোগার বিষয়ে প্রশান্তবাবু বলেন, 'সেরকম কিছু কোনওদিন বোঝা যায়নি। এবার ভিতরে কোনও আঘাত ছিল হয়তো বা কোনও কিছুতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। সেটা তো আর বহিঃপ্রকাশ করতেন না কারোর কাছে। হাসিমুখেই থাকতেন। কারোর কাছে কোনও দিন এক কাপ চাও খায়নি দাদা।'
উল্লেখ্য, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিস্ফোরক সুইসাইড নোট। সেখানে তিনি লেখেন, 'ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কোনওদিনই কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হয়েছি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে - সেখানেও কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা হয়েছে, কখনও শত্ৰুতার রূপ নেয়নি। সর্বদা সব দলীয় অপরাধে প্রশ্রয় দিতে না পারলেও প্রতিবাদ করতে পারিনি। সারাজীবনে এক পয়সা কোনও কাজের বিনিময়ে নিইনি। এমনকি আমার যেসব ছেলেরা অ্যাটেনডেন্ট হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকেও একটা মিষ্টি পর্যন্ত খাইনি। কোনো আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে কোনও ছেলেই জড়িত হয়নি। TRDA- তে General meeting ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব ছিল না; আমি Tender Committee তে ছিলাম না, আমার cheque Power ছিল না, আমি plan pass বা no objection certificate issue- র ক্ষমতাও ছিল না। আমার সাথে এ বিষয়ে কোনোদিন কেইই আলোচনা করেনি; আমাকে এইসব বিষয়ে কোনো অপব্যবহার ছিল না।'
আশিস আরও লিখে রেখে যান, 'আমাকে Malign করার জন্য যা সব করা হল তাতে ধিক্কার জানানোর ভাষা ভাই মনে হচ্ছে রাজনীতিতে আসাইই ভুল হয়েছে। আমার বয়সের ছেলেদের রাজনীতি না করারই পরামর্শ দিচ্ছি; ওরা ওদের নিজ নিজ কাজের মধ্যেই থাক। নীলকে- রিঙ্কুকে বলো ওকে মানুষ করতে। সারাজীবন শিক্ষকতা করেছি। কোনোদিন ক্লাস ফাঁকি দিইনি। Spl. class নিয়েছি। ছাত্রদের অনার্সে বিনাপয়সায় পড়িয়েছি। ওদের প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি।'
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