Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /১৫ বছরের দুর্নীতি দেখে ভেঙে পড়েছিলেন আশিসদা! প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুতে বিস্ফোরক ঋতব্রত

'১৫ বছরের দুর্নীতি দেখে ভেঙে পড়েছিলেন আশিসদা'! প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুতে বিস্ফোরক ঋতব্রত

TMC Leader Asish Banerjee Death: প্রবীণ তৃণমূল নেতা আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, গত ১৫ বছর ধরে চলা দলীয় দুর্নীতিতে তিনি ভারাক্রান্ত ছিলেন।

Reported BySreyashi Ganguly
Published: Aug 16, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:40 PM IST
'১৫ বছরের দুর্নীতি দেখে ভেঙে পড়েছিলেন আশিসদা'! প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুতে বিস্ফোরক ঋতব্রত

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে উঠছে চাপের প্রশ্ন! কী বলছেন দিলীপ-তাপস-সুকান্ত
2
3
4
5