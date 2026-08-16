'১৫ বছরের দুর্নীতি দেখে ভেঙে পড়েছিলেন আশিসদা'! প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুতে বিস্ফোরক ঋতব্রত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আত্মঘাতী রাজ্যের প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে বাড়ির সংলগ্ন পার্টি অফিস থেকেই উদ্ধার হয়েছে প্রবীণ তৃণমূল নেতার ঝুলন্ত দেহ। মিলেছে সুইসাইড নোটও। আশিসবাবুর আকস্মিক প্রয়াণে বঙ্গ রাজনীতি এখন শোকস্তব্ধ। আশিসবাবুর আকস্মিক প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই সঙ্গে গত ১৫ বছর ধরে রাজ্য জুড়ে চলা দুর্নীতির কথা তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।
ঋতব্রত বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার, একাধিকবারের বর্ষীয়ান বিধায়ক অধ্যাপক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলে যাওয়া নিয়ে কোনও কিছু বলার ভাষা নেই। আশিসদা একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সত্ রাজনীতিবিদ, একজন যথেষ্ট জনপ্রিয় শিক্ষক। তিনি রামপুরহাট কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ছাত্রবস্থা থেকে রাজনীতি করতেন। সুইসাইড যে নোট, সেটি হৃদয়বিদারক। ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনীতি করা লোক বলছেন, রাজনীতিতে আসাটাই ভুল হয়েছে। বেশ কয়েক মাস ধরে বিধানসভায়, পার্টির মিটিংয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। নানা বিষয়ে আশিসদার আক্ষেপ ছিল, তার সাক্ষী আমরা রয়েছি।'
তিনি আরও বলেন, 'আশিসদার মতো মানুষের সুইসাইড নোটে রয়েছে তাঁর অ্যাটেনডেন্টের থেকে কোনওদিন কোনও মিষ্টি পর্যন্ত খাননি। সেই আশিসদা অসম্ভবভাবে মর্মাহত ছিল। সরকার বদলের পর যা সব সামনে আসছিল, সেগুলি নিয়ে আমাদের সবার মতো আশিসদাও ভেঙে পড়েছিলেন। বিভিন্ন মিটিংয়ে আমাদের এই নিয়ে আলোচনা হত। দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি, গত ১৫ বছর ধরে বাংলা জুড়ে যে লুট হয়েছে তার কুশীলব হাতে গোনা লোক। কিন্তু তার দায় তৃণমূলের নেতা কর্মী থেকে শুরু করে সবাইকে নিতে হচ্ছে। যারা এই অর্থনৈতিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন, তারাও এই অপরাধ থেকে বাদ পড়ছেন না। এই লুট রাজ্যে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, আমরা কেউ তার দায় এড়াতে পারছি না। এবং আমাদের প্রত্যেকের উপর সাংঘাতিকভাবে মানসিক চাপ আছে। আমরা শীর্ষ নেতৃত্ব রামপুরহাট যাচ্ছি।'
'এরই মধ্যে বিধানসভায় একদিন এসে বলেছিলেন, আমি ডেপুটি স্পিকার হিসাবে যে অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করেছিলাম ঋত একটু দেখো, তাদের যাতে একটু কনফারমেশন হয়। এইরকম তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল। আশিসদার এই মৃত্যু অনেক প্রশ্ন তুলে দিল। গত ১৫ বছর ধরে যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, যাদের সম্পত্তির পরিমাণ লিপস অ্যান্ড বাউন্সের মতো বেড়েছে, প্রতিনিয়ত আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আশিসদার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।'
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