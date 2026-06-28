বিজেপি নেতার উপর 'প্রাণঘাতী হামলা'! গ্রেফতার বাংলার প্রাক্তন তারকা ফুটবলারের ভাই

বিধান সরকার: পাঁচ বছর আগের ঘটনা। বিজেপি নেতার উপর 'প্রাণঘাতী হামলা'! গ্রেফতার প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবীর ভাই ফিরোজ নবী। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়ায়।
২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের পর পাণ্ডুয়ায় আক্রান্ত হন বিজেপি নেতা শেখ আব্বাস আলী। পুলিস সূত্রে খবর, ২৩ জুন সন্ধ্যায় জিটি রোড লাগোয়া একটি রেস্তোরাঁয় বসে চা খাচ্ছিলেন আব্বাস। অভিযোগ, তাঁর উপরে অতর্কিতে হামলা চালান রহিম নবীর ভাই, ব্লক তৃণমূল নেতা ফিরোজ আলি-সহ বেশ দলের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী।
স্রেফ বেধড়ক মারধরই নয়, ওই বিজেপিকে নেতাকে নাকি খুনের চেষ্টাও করা হয়!অভিযোগ, বাঁ কানের পর্দা ফেটে যাওয়ায় শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন তিনি। হামলার পর মোবাইল, ঘড়ি, নগদ টাকাও কেড়ে নেন অভিযুক্তরা। রাজ্যে পালাবদলের পর অভিযোগ দায়েক করা হয় থানায়। কবে? ২৩ মে।
গতকাল শনিবার রাতে পান্ডুয়ার জয়পুর রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্ত ফিরোজ নবী ও সেখ সফিককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। আজ, রবিবার আদালতে যাওয়ার পর যখন তাঁদের পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যায় পুলিস, তখন 'চোর চোর' স্লোগান দেন স্থানীয় বিজেপি সমর্থকরা। বিশাল পুলিস বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।
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