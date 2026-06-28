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বিজেপি নেতার উপর 'প্রাণঘাতী হামলা'! গ্রেফতার বাংলার প্রাক্তন তারকা ফুটবলারের ভাই

Rahim Nabi brother arrested: ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের পর পাণ্ডুয়ায় আক্রান্ত হন বিজেপি নেতা শেখ আব্বাস আলী।  তাঁর উপর প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবীর ভাই ফিরোজ নবী হামলা চালান বলে অভিযোগ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 28, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:17 PM IST
বিজেপি নেতার উপর 'প্রাণঘাতী হামলা'! গ্রেফতার বাংলার প্রাক্তন তারকা ফুটবলারের ভাই
Image Credit: গ্রেফতার প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবীর ভাইSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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বিজেপি নেতার উপর 'প্রাণঘাতী হামলা'! গ্রেফতার বাংলার প্রাক্তন তারকা ফুটবলারের ভাই
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