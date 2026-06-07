/Ravi Diyali Arrested: থাইল্যান্ডের মহিলাদের জাল সিলমোহর-কাণ্ডে এবার পুলিসের জালে ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসি

নারায়ণ সিংহরায়: ইন্দো-নেপাল সীমান্তের (Indo-Nepal border) পানিট্যাঙ্কিতে (Panitanki) ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার পথে থাইল্যান্ডের মহিলা (Thai women arrested) ও চার চাকার গাড়ির চালক গ্রেফতারের ঘটনায় এবার গ্রেফতার হল ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসি রবি দিয়ালি! প্রসঙ্গত, সীমান্ত পারাপার করতে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসায় জাল সিলমোহর দিয়েই গ্রেফতার হন থাইল্যান্ডের ওই ২ মহিলা।
সিলমোহর জাল
ইমিগ্রেশন দফতরের সিলমোহর জাল করে সীমান্ত পারাপারের ঘটনায় গত ২৮ মে ইন্দো নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার হয়েছিল ২ থাইল্যান্ডের মহিলা। সীমান্ত পারাপার করতে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসায় জাল সিলমোহর দিয়েই গ্রেফতার হন থাইল্যান্ডের ২ মহিলা।
খড়িবাড়ির ইন্দো-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার পথে থাইল্যান্ডের মহিলা ও চারচাকার গাড়ির চালককে গ্রেফতার হয়েছিল।
ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসি
তাঁদের গ্রেফতারির ঘটনায় এবার গ্রেফতার হলেন ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসি রবি দিয়ালি! জানা গিয়েছে সীমান্তে পারাপারের আগে নথিপত্র যাচাই করে এসএসবি। এতেই ২ মহিলার সিলমোহর দেখে সন্দেহ তৈরি হলে পরবর্তীকালে অভিবাসন দফতরে খোঁজখবর করা হয়। ক্রমে জাল সিলমোহরের প্রমাণ পেয়েই গ্রেফতার করা হয় ওই দুই থাইল্যান্ডের মহিলাকে। অন্য দিকে থাই মহিলাকে সহায়তা করা গাড়ির চালককেও গ্রেফতার করা হয়।
জিতেন্দ্র মেহেরা
এই ঘটনায় এক চক্রের হদিস পেয়ে পুলিস জিতেন্দ্র মেহেরা নামে রাজস্থানের মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার কাজে নেমেছে। এরই মাঝে গোটা ঘটনায় এই চক্রে ইমিগ্রেশনের দফতরের প্রাক্তন ওসি রবি কুমার দিয়ালির নাম পায় পুলিস। অবশেষে পুলিসের জালে ধরা পড়েন ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসি রবি দিয়ালি। সম্প্রতি কাজ থেকে অবসর নেন তিনি। পুলিস সূত্রে খবর, ইমিগ্রেশনের দফতরের ২টি সিলমোহর এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই চক্রের চক্রীদের সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে ধৃত প্রাক্তন পুলিসকর্তার বিরুদ্ধে। ধৃতকে আজ, রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ৩ দিনের রিমান্ডের আবেদন করবে পুলিস।
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