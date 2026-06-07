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Ravi Diyali Arrested: থাইল্যান্ডের মহিলাদের জাল সিলমোহর-কাণ্ডে এবার পুলিসের জালে ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসি

Ravi Diyali Arrested in Fake Exit Stamps: এবার গ্রেফতার ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসি রবি দিয়ালি! জানা গিয়েছে সীমান্তে পারাপারের আগে নথিপত্র যাচাই করে এসএসবি। দুই মহিলার সিলমোহর দেখে সন্দেহ হলে পরবর্তীকালে অভিবাসন দফতরে খোঁজখবর করা হয়। ক্রমে জাল সিলমোহরের প্রমাণ পেয়েই গ্রেফতার হন ওই দুই থাইল্যান্ডের মহিলা। থাই মহিলাকে সহায়তা করা গাড়ির চালককেও গ্রেফতার করা হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 07, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:34 PM IST
Ravi Diyali Arrested: থাইল্যান্ডের মহিলাদের জাল সিলমোহর-কাণ্ডে এবার পুলিসের জালে ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসি
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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