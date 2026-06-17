/TMC leader resignation: বড় পদ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দল ছাড়লেন হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা!

ই গোপী: ফের ভাঙন তৃণমূলে। জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে দল ছাড়লেন খড়গপুর সদরের প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ সরকার। এবার কি তাহলে বিজেপি? জোর জল্পনা রেলশহরে।
একুশে বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুর সদর থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিধায়ক হন প্রদীপ। ছাব্বিশেও প্রার্থী ছিলেন তিনিই। কিন্তু দিলীপ ঘোষের কাছে হেরে যান। গতকাল, মঙ্গলবার প্রদীপকে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব তো গ্রহণ করলেনই না, উলটে দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন প্রাক্তন বিধায়ক।
আজ, বুধবার অব্যাহতি চেয়ে তৃণমূলের রাজ্য় সম্পাদক চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে চিঠিতে পাঠিয়েছে প্রদীপ। চিঠিতে জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণেই অব্যাহতি চাইছেন তিনি। তবে কাউন্সিলর পদ থেকে অবশ্য ইস্তফা দেননি। তাঁর কথায়, 'আমি সাধারণ নাগরিক, একজন কাউন্সিলর হিসেবেই রইলাম। মানুষের পরিষেবা দিতে থাকব'।
এদিকে প্রদীপের দল ছাড়া খবরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলা রাজনীতিতে। এবার বিজেপি নাকি বিক্ষুদ্ধ তৃণমূল শিবিরে? প্রদীপ বলেন, 'মানুষের পরিষেবা দিতে থাকবো। আমার যে সমস্ত পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব'। সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ তার হাত ধরেই খড়গপুর বিধানসভায় বিধায়ক হয়েছিলাম'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)