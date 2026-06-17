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TMC leader resignation: বড় পদ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দল ছাড়লেন হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা!

TMC leader resignation:  অব্যাহতি চেয়ে তৃণমূলের রাজ্য় সম্পাদক চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে চিঠিতে পাঠিয়েছেন খড়গপুরের সদরের প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ সরকার। এবার দিলীপ ঘোষের কাছে হেরেছেন তিনি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 17, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:03 PM IST
TMC leader resignation: বড় পদ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দল ছাড়লেন হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা!
Image Credit: তৃণমূল ছাড়লেন প্রাক্তন বিধায়ক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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বড় পদ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দল ছাড়লেন হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা!
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