/Udayan Guha Arrested: সুজিত-উজ্জ্বলের পর পুলিসের জালে রাজ্যের আরও এক প্রাক্তন মন্ত্রী, ফুলবাগানে গ্রেফতার উদয়ন গুহ

বিক্রম দাস: রাজ্যের আরও এক মন্ত্রী গ্রেফতার। কলকাতার ফুলবাগান থেকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে গ্রেফতার করল দিনহাটা থানার পুলিস। কলকাতার ফুলবাগানে বাড়ি রয়েছে উদয়ন গুহর। সেখানেই চলে আসে কোচবিহার পুলিস। সেখানে তাঁর ফ্ল্যাট থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে আপাতত নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফুলবাগান থানায়।
কী অভিযোগে গ্রেফতার উদয়ন? জানা যাচ্ছে একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তোলবাজি, দুর্নীতি ছাড়াও হুমকির অভিযোগ রয়েছে। ওইসব অভিযোগেই তাঁকে খুঁজছিল দিনহাটা থানার পুলিস। তাঁকে আদালতে তুলে হেফাজতে নেওয়ার আবদেন করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।
উল্লেখ্য, পালবদলের পর প্রথম গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। তারপর গ্রেফতার হন উজ্জ্বল বিশ্বাস। এবার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গে উন্নয়ণ মন্ত্রী উদয়ন গুহ গ্রেফতার হলেন। উদয়নের বিরুদ্ধে তোলবাজি, হুমকি, দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। এনিয়ে তদন্ত নামে পুলিস। কিন্তু উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়নি উদয়নকে। শেষপর্যন্ত তাঁর খোঁজ করতে করতে ফুলবাগানে চলে আসে দিনহাটা থানার পুলিস।
উদয়নের গ্রেফতারি নিয়ে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, দম্ভ, দুর্নীতি অহংকারের ফল এই গ্রেফতার। মানুষ সব দেখছে।
পুলিস সূত্রে খবর, দুর্নীতি, হুমকি, তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে উদয়নের বিরুদ্ধে। তবে জানা যাচ্ছে উদয়নকে গ্রেফতার করা হয়েছে একটি প্রতারণার মামলায়। তাঁকে দিনহাটা যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে সেখানেই তোলা হবে।
এই গ্রেফতারি নিয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ ব্যাপারে কিছু বলতে অস্বীকার করেন।
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