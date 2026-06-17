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Udayan Guha Arrested: সুজিত-উজ্জ্বলের পর পুলিসের জালে রাজ্যের আরও এক প্রাক্তন মন্ত্রী, ফুলবাগানে গ্রেফতার উদয়ন গুহ

Udayan Guha Arrested: দয়নের গ্রেফতারি নিয়ে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, দম্ভ, দুর্নীতি  অহংকারের ফল এই গ্রেফতার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 17, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:16 PM IST
Udayan Guha Arrested: সুজিত-উজ্জ্বলের পর পুলিসের জালে রাজ্যের আরও এক প্রাক্তন মন্ত্রী, ফুলবাগানে গ্রেফতার উদয়ন গুহ

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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