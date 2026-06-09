Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Ujjal Biswas arrested: সুজিত বোসের পর উজ্জ্বল বিশ্বাস: গ্রেফতার রাজ্যের আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী

Ujjal Biswas arrested: সুজিত বোসের পর উজ্জ্বল বিশ্বাস: গ্রেফতার রাজ্যের আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী

Ujjal Biswas arrested:  অভিযোগ, আজ মঙ্গলবার সকালে কৃষ্ণনগরে নিজের বাড়ি ও অফিস সামনে ট্রাক দাঁড় করছিলেন মমতা সরকারের মন্ত্রী। তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 09, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:06 PM IST
Ujjal Biswas arrested: সুজিত বোসের পর উজ্জ্বল বিশ্বাস: গ্রেফতার রাজ্যের আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী
Image Credit: former-minister-ujjal-biswas-arrested-in-relief-material-smuggling-case-after-sujit-bose-krishnanagar

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন: কে কোন দায়িত্বে? রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা
BJP government50 min ago
2
TMC MP rebellion1 hr ago
3
Ujjal Biswas arrested2 hrs ago
4
Sukhendu Shekhar Ray resignation3 hrs ago
5
Abhishek Banerjee3 hrs ago