TMC Candidate 2026: 'আমি তোলা তুলতে পারব না': প্রার্থীতালিকায় নাম বাদ পড়তেই তৃণমূল ছাড়লেন বড় নেত্রী, বিস্ফোরক বিধায়িকা

TMC Candidate 2026: 'আমি তোলা তুলতে পারব না': প্রার্থীতালিকায় নাম বাদ পড়তেই তৃণমূল ছাড়লেন বড় নেত্রী, বিস্ফোরক বিধায়িকা
Manju Basu Ex TMC Leader: স্বামীর হত্যার বিচার না পাওয়া এবং দলের কাছ থেকে শুধু অপমান মেলায় তিনি হতাশ। তিনি বলেন, 'আমি শুধু দিয়েই গেলাম, পেলাম না কিছুই।'
বরুণ সেনগুপ্ত: ভোট আসলেই ব্যবহার করা হয় স্বামীর নাম, অথচ দলে মেলেনি ন্যূনতম সম্মান। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে রাজনীতিতে আসা নোয়াপাড়ার তিনবারের বিধায়িকা মঞ্জু বসু অবশেষে দল ও রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা করলেন। শনিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দলীয় নেতৃত্বের প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা জানালেন তিনি। তাঁর এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।
নেত্রীর ডাকে রাজনীতিতে আগমন
মঞ্জু বসুর রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত বেদনাদায়ক। গত ২০০০ সালের ১ এপ্রিল খুন হন তৎকালীন অবিভক্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা মঞ্জু দেবীর স্বামী বিকাশ বসু। সেই সময় এই হত্যাকাণ্ড রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মঞ্জু বসুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ঘর থেকে বার করে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। স্বামীর হত্যার বিচার পাওয়ার দাবিকে সম্বল করেই শুরু হয় মঞ্জু বসুর দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম।
২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রে বামেদের শক্ত ঘাঁটি ভেঙে জয় ছিনিয়ে নেন তিনি। এরপর থেকে তিনি নোয়াপাড়া কেন্দ্রের অন্যতম পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। দল তাঁকে মোট চারবার টিকিট দিয়েছিল, যার মধ্যে তিনবার (২০০১, ২০১১ এবং ২০২১ সালে) তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হন।
সম্পর্কের ফাটল ও ধর্নামঞ্চে অপমান
সম্প্রতি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দল ও নেত্রীর সঙ্গে মঞ্জু বসুর সম্পর্কে ফাটল ধরে। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি SIR (Special Intensive Revision) কে কেন্দ্র করে তৃণমূলের ধর্নামঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন মঞ্জু দেবী। অভিযোগ, সেখানে তিনি নেত্রীকে প্রণাম করতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বাধা দেন। এই ঘটনায় চরম অপমানিত বোধ করেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক। গত ৬ মার্চের এই ঘটনার পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল।
টিকিট না পাওয়া ও দলের প্রতি ক্ষোভ
গতকাল তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায়, নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে তিনবারের বিধায়িকা মঞ্জু বসুর বদলে প্রার্থী করা হয়েছে ছাত্র নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে। টিকিট না পাওয়া এবং ধর্নামঞ্চে অপমানের জেরেই শনিবার রাজনীতি ছাড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন মঞ্জু দেবী।
আজ সংবাদ মাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রাক্তন বিধায়িকা বলেন, “আমি হয়তো তোলাবাজি করতে পারি না, সেই কারণেই আমাকে আর দলের প্রয়োজন নেই।” তাঁর আক্ষেপ, তাঁকে অপমান না করে যদি ভালো কথা বলা হতো, তবে তিনি হয়তো নিজেই টিকিট নিতেন না। কিন্তু যেভাবে অপমানিত হতে হয়েছে, তা তিনি মেনে নিতে পারছেন না।
মঞ্জু বসুর বিস্ফোরক অভিযোগ, তৃণমূল দল ভোট আসলেই তাঁর স্বামীর নাম ব্যবহার করে, কিন্তু তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেয়নি। ২৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ইতি টানার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, 'স্বামীর মৃত্যুর বিচার পেতে লড়াই করেছি এতদিন। কিন্তু সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকলে বিচার পাওয়া কঠিন।' স্বামীর হত্যার বিচার না পাওয়া এবং দলের কাছ থেকে শুধু অপমান মেলায় তিনি হতাশ। তিনি বলেন, 'আমি শুধু দিয়েই গেলাম, পেলাম না কিছুই।'
অতীতে বিজেপি বিতর্ক ও দলে ফেরা
মঞ্জু বসুর রাজনৈতিক জীবনে বিতর্ক নতুন নয়। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের মধুসূদন ঘোষের কাছে হেরে যান। ২০১৭ সালে মধুসূদন ঘোষের মৃত্যুর পর ২০১৮ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূল সুনীল সিংকে প্রার্থী করে। সেই সময় ক্ষুব্ধ মঞ্জু বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিজেপি। কয়েক দফা বৈঠকের পর বিজেপি তাঁকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণাও করে দেয়।
কিন্তু নাটকীয় মোড় নেয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। প্রার্থী ঘোষণার পরই নড়েচড়ে বসে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। তড়িঘড়ি তাঁর ইছাপুর গোয়ালাপাড়ার বাড়িতে ছোটেন শীর্ষ নেতারা। রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর সংবাদিকদের ডেকে মঞ্জু বসু জানিয়ে দেন, তিনি বিজেপির হয়ে লড়বেন না। তিনি বলেছিলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই ছিলাম,আছি।' সেই ঘটনায় বঙ্গ বিজেপির চরম মুখ পুড়েছিল এবং মুকুল রায় প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন।
স্বামীর হত্যাকাণ্ড ও বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণ
বিকাশ বসু হত্যাকাণ্ডের তদন্তে একসময় নাম উঠে এসেছিল তৎকালীন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা এবং বর্তমানে বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই খুন হয়েছিল বলে অভিযোগ। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে নোয়াপাড়ার ব্যাটন ধরে রাখা মঞ্জু বসু আজ দল ছাড়ার সময় সেই বিচার না পাওয়ার যন্ত্রণাই বারবার উগরে দিলেন।
দলের এক সময়ের লড়াকু মুখ এবং তিনবারের বিধায়িকার এই অভিমানে দলত্যাগ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের জন্য নোয়াপাড়া কেন্দ্রে কতটা অস্বস্তির কারণ হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, মঞ্জু বসুর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তিনি কি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবেন নাকি অন্য কোনো পথে হাঁটবেন, সেদিকেই এখন নজর সবার। ঢাক ঢাক গুড়গুড় না করে আজ সরাসরি তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আত্মসম্মানের সাথে কোনও আপস করবেন না।
