/Arambagh TMC Leader Arrest: গোঁফ কামিয়ে লুকিয়ে ছিলেন কেরলমে, গ্রিন সিটি মামলায় গ্রেফতার আরামবাগের প্রাক্তন পুরপ্রধান

দিব্যেন্দু সরকার: আরামবাগ তৃণমূলের অত্যন্ত চেনা নাম স্বপন নন্দী। আরামবাগ পুরসভায় একসময় পুরপ্রধান ছিলেন। এবার রাজ্য পালাবদল হতেই তিনি হয়ে গিয়েছিলেন বেপাত্তা। যে স্বপন নন্দীর কথায় একসময় আরামবাগে মানুষজন বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত সেই স্বপন নন্দীকে কেরালম থেকে ধরে আনছে পুলিস।
কী অভিযোগ স্বপন নন্দীর নামে? জানা যাচ্ছে, আরামবাগ পুরসভার গ্রিন সিটি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সেই মামলাতেই তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক স্বপন নন্দীকে খুঁজছিল পুলিস। কিন্তু তিনি কেরলমের একটি জায়গায় গোঁফ কামিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন। পুলিস সূত্রে খবর, সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করে আরামবাগে নিয়ে আসা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, গ্রিন সিটি দুর্নিীতি মামলায় আগেই ৩ জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিস। তাদের মধ্যে রয়েছেন আগামবাগ পুরসভার সরকারি কর্মী কৌস্তুভ মুখোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার মানস কুণ্ডু ও ঠিকেদার স্বর্ভানু ঘোষ। ফলে এই মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে হল ৪।
আগের বোর্ডের আমলে আরামবাগ পুরসভার গ্রিন সিটি প্রকল্পে প্রায় সাত কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। তৎকালীন তৃণমূলের পুরপ্রধান ছিলেন স্বপন নন্দী। বর্তমানে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূলের সমীর ভাণ্ডারি দুর্নীতির তদন্ত চেয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই আরামবাগ থানার পুলিস এখনও পর্যন্ত চার জনকে গ্রেপ্তার করল।
পালাবদলের পর একের পর এক গ্রেফতার হচ্ছেন তৃণমূল বিধায়ক-সহ ছোট বড় বহু নেতা। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়ে গিয়েছেন সুজিত বসু, কোন দাস, রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির মত বিধায়করা। গ্রথার হয়েছে জাহাঙ্গিরের মত নেতা। বেশ কয়েকজন নেতাকে ভিন রাজ্য থেকেও ধরে আনা হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যোগ হল স্বপন নন্দীর মত নেতার নাম।
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