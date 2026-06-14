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Arambagh TMC Leader Arrest: গোঁফ কামিয়ে লুকিয়ে ছিলেন কেরলমে, গ্রিন সিটি মামলায় গ্রেফতার আরামবাগের প্রাক্তন পুরপ্রধান

Arambagh TMC Leader Arrest:  গ্রিন সিটি দুর্নিীতি মামলায় আগেই ৩ জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিস। তাদের মধ্যে রয়েছেন আগামবাগ পুরসভার সরকারি কর্মী কৌস্তুভ মুখোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার মানস কুণ্ডু ও ঠিকেদার স্বর্ভানু ঘোষ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 14, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:29 PM IST
Arambagh TMC Leader Arrest: গোঁফ কামিয়ে লুকিয়ে ছিলেন কেরলমে, গ্রিন সিটি মামলায় গ্রেফতার আরামবাগের প্রাক্তন পুরপ্রধান

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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