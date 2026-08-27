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প্রাক্তন বিধায়কের আপ্তসহায়ককে নৃশংস খুন! মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং

Garulia murder: গারুলিয়ায় নৃশংসভাবে খুন হন প্রাক্তন বিধায়কের আপ্তসহায়ক শেখর চৌধুরী। ঘটনার দিনই গ্রেফতার হয় তিন অভিযুক্ত অমন চৌধুরী, পিন্টু চৌধুরী, বিকি চৌধুরী। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে শেখরকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে পরিবার। এবার সেই পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। পরিবারের হাতে তুলে দিলেন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:01 PM IST
প্রাক্তন বিধায়কের আপ্তসহায়ককে নৃশংস খুন! মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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প্রাক্তন বিধায়কের আপ্তসহায়ককে নৃশংস খুন! মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন পরিবহণমন্ত্রী
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