/প্রাক্তন বিধায়কের আপ্তসহায়ককে নৃশংস খুন! মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং

বরুণ সেনগুপ্ত: নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়কের আপ্তসহায়ককে পিটিয়ে খুন। মৃতের নাম শেখর চৌধুরী ওরফে বান্টি। বয়স প্রায় ৩০ বছর। নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়া পৌরসভা এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের দাবি, বাড়ির পাশে একটি ক্লাবে কয়েকজন যুবকের মদ্যপানের প্রতিবাদ করেছিলেন শেখর। এরপরই প্রথমে হাতাহাতি এবং পরে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার দিনই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে নোয়াপাড়া থানার পুলিস।
শেখরের মৃত্যুর পর অসহায় হয়ে পড়েছে তাঁর পরিবার। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন শেখর। তাঁর মৃত্যুর পর মা, স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে পরিবারটি কার্যত বিপাকে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি শেখরের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। পাশাপাশি পরিবারের একজন সদস্যকে গারুলিয়া পৌরসভায় চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন অর্জুন সিং। শেখরের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন?
শেখর গারুলিয়ায় তাঁর মা, স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে থাকতেন। গত বুধবার রাতে বাড়ির পাশের একটি ক্লাবে কয়েকজন যুবক মদ্যপান করছিলেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি দেখে প্রতিবাদ করেন শেখর। তা নিয়ে প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরে পরিস্থিতি হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, এরপর শেখরকে ইট দিয়ে মারধর করা হয়। মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে যান তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান নোয়াপাড়া কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং এবং তাঁর ছেলে আদিত্য সিং। তাঁদের উদ্যোগে শেখরকে প্রথমে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে প্রায় তিন দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন শেখর। এরপর রবিবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।
এই ঘটনায় নোয়াপাড়া থানার পুলিস তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম অমন চৌধুরী, পিন্টু চৌধুরী এবং বিকি চৌধুরী। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে এর আগেও নিষিদ্ধ মাদক বিক্রি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে নোয়াপাড়া থানায়। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, নোয়াপাড়া থানা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই নিষিদ্ধ মাদক, বিশেষ করে হেরোইনের বিক্রি বাড়ছে। কান পাতলে এমন অভিযোগও শোনা যায় যে, পুলিসের একাংশের মাধ্যমেই নিষিদ্ধ মাদক যুবকদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এখন পুলিসের তদন্তে উঠে আসার অপেক্ষা, ঠিক কী কারণে শেখরের সঙ্গে ওই যুবকদের বচসা শুরু হয়েছিল এবং কীভাবে তা প্রাণঘাতী হামলায় পরিণত হল।
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