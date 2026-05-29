Santanu Sen n R G Kar Incident: 'আরজি করের দুর্বৃত্তরা আমার মেয়েকেও টার্গেট করেছিল, বলেছিল সাবধানে রেখো': আসলে কারা হামলা চালায় হাসপাতালে-- বিস্ফোরক তথ্য শান্তনু সেনের

দেবাঞ্জন বন্দ্য়োপাধ্য়ায়: আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার মৃত্যু এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বিস্ফোরক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ ডাক্তার শান্তনু সেন। এবার সরাসরি নাম না করে কলকাতার কাশিপুর-বেলগাছিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক অতীন ঘোষ এবং কলকাতার মহানাগরিক (মেয়র) ফিরহাদ হাকিমের ভূমিকা নিয়ে Zee 24 ঘণ্টায় বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন। শান্তনু সেনের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও চিকিৎসা মহলে তীব্র আলোড়ন।
ডাক্তার শান্তনু সেনের দাবি, ১৪ই আগস্ট রাতে আরজি কর হাসপাতালে যে বেনজির ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালানো হয়েছিল, তার পেছনে ছিল কাশিপুর ও বেলগাছিয়া অঞ্চলের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন যে, হামলাকারীরা ওই এলাকার তৎকালীন বিধায়কের (অতীন ঘোষ) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁরই বাইক বাহিনীর সক্রিয় সদস্য।
ভাঙচুরের নেপথ্যে থাকা চাঞ্চল্যকর পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে শান্তনু সেন বলেন:
'যিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর নির্দেশ বুঝতে হামলাকারীদের ভুল হয়েছিল। নির্দেশ ছিল 'থার্ড ফ্লোর' অর্থাৎ চারতলায় গিয়ে ভাঙচুর চালানোর। কিন্তু হামলাকারীরা 'থার্ড ফ্লোর' বলতে তিনতলা বোঝে এবং সেখানে গিয়ে তাণ্ডব চালায়। ফলে মূল পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায় এবং হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগ ভাঙা হয়, যা আজও আগের মতো স্বাভাবিক হতে পারেনি।'
তিনি আরও জানান, 'এই হামলার পেছনে অন্যতম মূল হোতা ছিল আনোয়ার খান, ইশতিয়াক খান ওরফে হিরো এবং ইয়াকুব। এদের বিরুদ্ধে চিৎপুর ও কাশিপুর থানায় খুন ও অস্ত্র আইনের একাধিক মামলা থাকা সত্ত্বেও বিধায়কের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে পুলিস এতদিন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। রাত দখলের সেই মুহূর্তে আরজি করে আনোয়ার খান এবং তার দলবল ১০০ বার উপস্থিত ছিল। এই আনোয়ার এবং ইশতিয়াককে নিয়ে বিধানসভায় তান্ডব চালিয়েছেন। বাইক বাহিনী নিয়ে চতুর্দিকে সন্ত্রাস চালানো হত। আমাদের এখানে অ্যালবার্ট ডেভিড বলে একটি ওষুধ কারখানা রয়েছে সেখানে , অটোস্ট্যান্ডে, রিকশার স্ট্যান্ডে গিয়ে তান্ডব চালানো হত। রাত দখলের রাতে আর.জি করে এই আনোয়ার খানরা ছিল-- এমনটাই জনশ্রুতি। আগের বিধায়ক তাদের পিছনে ছিলেন বলে তাদের কোনও পুলিস কেস হয়নি। এদের বিরুদ্ধে তো অস্ত্র আইনের মামলা আছে। চিৎপুর এবং কাশিপুর থানার ফাইল ঘাটলেই দেখা যাবে আনোয়ার খানের বিরুদ্ধে খুন-সহ কতগুলো কেসের মামলা রয়েছে। বিধায়কের মদত ছিল তাই বিচার পাওয়া যায়নি'।
তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন দলের মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফার পর সেন দল ও আরজি কর নিয়ে ভয়ংকর কথা বলেন। নিজের পরিবারের ওপর হওয়া মানসিক ও শারীরিক হেনস্থার বিবরণ দেন। তিনি জানান, আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, সুশান্ত রায় এবং ডাক্তার এস পি দাসের নেতৃত্বে চলা তথাকথিত 'নর্থ বেঙ্গল লবি' তাঁর মেয়ে সৌমিলি সেনের কলেজ জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বিরূপাক্ষ, আশিস পাণ্ডে বা অভীকের মতো লোকেরা আর জি করে দুর্নীতির রাজত্ব চালাত।
শান্তনু বাবু জানান, তাঁর মেয়েকে সরস্বতী পুজোর দিনেও একঘরে করে রাখা হয়েছিল। এমনকি সন্দীপ ঘোষ স্বয়ং বিভাগীয় প্রধানদের ডেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন স্কলার সৌমিলিকে পরীক্ষায় ফেল করানো হয়। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই এতদিন তিনি মুখ খোলেননি বলে জানান। আরও বলেন, 'আমার মেয়ে, বাড়ি থেকে যাতায়াত করত তাই রক্ষা, যদি আমার মেয়ে হোস্টেল থেকে যাতায়াত করত তাহলে আমাকে যে কি দিন দেখতে হতো তা আমি জানি না। সেই দুর্বৃত্ত লোকেদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল যে তোমার মেয়েকে সাবধানে রেখো ও টার্গেটে আছে'।
মেয়রের সামনেই স্ত্রীকে নিগ্রহ ও পুরসভায় একঘরে করার অভিযোগ
অভিযোগের তির থেকে বাদ যাননি কলকাতার মেয়রও। শান্তনু সেন জানান, ২০২৪ সালের ৭ই এপ্রিল কলকাতার মহানাগরিক ও সহ-মহানাগরিকের সামনেই তাঁর স্ত্রী (যিনি একজন কাউন্সিলর)-কে অতীন ঘোষের মদতপুষ্ট বাইক বাহিনী মারধর ও নিগ্রহ করে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম সমস্ত ঘটনা দেখেও কোনও সৌজন্য দেখাননি বা খোঁজ নেননি। আমার বউকে এসে বলেননি যে কি রে কাকলি তোর লেগেছে? তিনি জানান, 'আমরা অচেনা লোক অকারণে মার খেলে গিয়ে বলি আপনার লাগেনি তো? মেয়র সেই সৌজন্যও দেখেননি। ডেপুটি মেয়র তো করবেই না। কারণ তার মদতেই এই লোকগুলো এসে মেরে গিয়েছে'। উল্টে কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর স্ত্রীকে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বাদ দিয়ে পুরসভায় একঘরে করে রাখা হয়েছে।
এতদিন মেয়ের ডাক্তারি পাশের চিন্তায় চুপ থাকলেও, আজ মেয়ে ডাক্তার হয়ে যাওয়ায় তিনি ভয়মুক্ত হয়েছেন বলে জানান শান্তনু সেন। তিনি আশাপ্রকাশ করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আর কোনও দুষ্কৃতী রেহাই পাবে না এবং এই কারণেই তিনি আজ সমস্ত সত্যি সাহস করে জনসমক্ষে এনেছেন।
