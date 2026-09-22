/বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রাক্তন শাসক দলের নেতার স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ দেহ, কীভাবে আগুন? ঘনাচ্ছে রহস্য

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: বাড়ির ভিতর থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হল এক মহিলার দেহ। মঙ্গলবার সকালে পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ার কেন্দা ফাঁড়ির সোনপুর গ্রামের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম পম্পা মণ্ডল (৪০)। তিনি পাণ্ডবেশ্বর ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি নরোত্তম মণ্ডল ওরফে নিতাইয়ের স্ত্রী।
পম্পার মৃত্যু ঘিরে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হল? আগুনই বা লাগল কী ভাবে? খতিয়ে দেখছে পুলিস।
পুলিস সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে সোনপুর গ্রামের শ্বশুরবাড়ির ভিতর থেকে পম্পার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দা ফাঁড়ির পুলিস। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তের স্বার্থে পম্পার স্বামী নরোত্তমকে আটক করেছে পুলিস।
নরোত্তম পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি। দলের অন্দরে তিনি পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি নরেন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। পম্পার বাপের বাড়ি আসানসোলের সালানপুর থানার সামডি গ্রামে।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের পর বেশ কিছু দিন এলাকাছাড়া ছিলেন নরোত্তম। পরবর্তী সময়ে ভোট-পরবর্তী হিংসা ও তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কয়েক দিন জেল হেফাজতে থাকার পর তিনি বর্তমানে জামিনে ছিলেন।
পম্পার মৃত্যু আত্মহত্যা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি পুলিস। ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি, আগুন লাগার কারণ এবং দম্পতির পারিবারিক পরিস্থিতি-সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে তদন্তকারীদের আশা। যুব তৃণমূল নেতার স্ত্রীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর নেপথ্যে ঠিক কী ঘটেছিল,তার উত্তর খুঁজছে পুলিস।
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