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বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রাক্তন শাসক দলের নেতার স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ দেহ, কীভাবে আগুন? ঘনাচ্ছে রহস্য

Asansol Incident: নরোত্তম পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি। দলের অন্দরে তিনি পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি নরেন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 22, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:17 PM IST
বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রাক্তন শাসক দলের নেতার স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ দেহ, কীভাবে আগুন? ঘনাচ্ছে রহস্য
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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