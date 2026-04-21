Arabul Islam: নিজের জমিতেই আক্রান্ত সে দিনের 'তাজা নেতা': পুলিসের সামনেই গাড়ি ভাঙচুর, মারও খেলেন আরাবুল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 21, 2026, 01:43 PM IST
-আরাবুল ইসলাম

প্রসেনজিত্ সরকার: ভোটের প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভায় আইএসএফের হয়ে প্রচারে গিয়ে অল্পের জন্য প্রাণ বাঁচলেন একসময় তৃণমূলের 'তাজা নেতা' আরাবুল। তাঁকে ঘিরে তুলকালাম করে একদল অস্ত্রধারী লোকজন। এমনটাই অভিযোগ আরাবুলের।

মঙ্গলবার সকালে এসএফআই কর্মীদের নিয়ে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার দেউলী  ১ নম্বর অঞ্চলে আঁখড়াতলার উপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন তার গাড়ির উপরে হামলা করে একদল যুবক। এত গুরুতর জখম হন একাধিক আইএস কর্মী। আরাবুলের গাড়িকে বাঁশ, লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। ছোড়া হয় ইট। গাড়ির পেছনের অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আইএসএফ কর্মীদের লাঠিপেটা করা হয়। এমনটাই অভিযোগ। আইএসএফের অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা ওই হামলা চালিয়েছে। ওই ঘটনার জেরে আরাবুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে হাকিমুল ইসলামের নেতৃত্বে পথ অবরোধ করা হয় বাসন্তী হাইওয়েতে।

সংবাদমাধ্যমে আরাবুল বলেন, প্রমাণ হয়ে যে ওরা সন্ত্রাস করে। ভোট করতে দেয় না। যারাই প্রার্থী হয় তাদের উপরে হামলা করে। এতদিন বিশ্বাস করতাম না। আজ আমার মাথায় মেশিন ঠেকিয়েছে, আমাকে মেরে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আমার গাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। হাফিজুল ও শাহজাহানের হাতে ধারাল অস্ত্র ছিল। আর মেশিন ছিল। ছোট মেশিন। অনেকের কাছে বড় তরবারি ছিল। তা গায়ের সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিল। আমরা অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি।

আরও পড়ুন-ভোটের মুখে বিরাট খবর, নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে নিয়ে বড় আপডেট

আরও পড়ুন-গ্রেফতার হেভিওয়েট নেতা, ভোটের ২ দিন আগে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বিরাট ধাক্কা- বেকায়দায় শাসকশিবির

এদিকে, ওই ঘটনা নিয়ে ভাঙড়ের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, প্রচারে ছিলাম। যতটুকু খবর পেয়েছি আরাবুল নিজে দুজন মহিলাকে মারধর করেছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ শুধু নয়, গত ১৫ দিন ধরে এলাকায় এরকম গুন্ডামি চালাচ্ছে। ভাঙড়  এতদিন যে নোংরামিটা ও করত এখন তা করছে ক্য়ানিংয়ে। আমাদের বেশকিছু ছেলেকে মারধর করা হয়েছে। বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর করা হয়েছে। এই নোংরামি আরাবুল নিজে করছে এবং তার ছেলেরা করছে। সব বাইরের লোক এনেছে। এলাকার কোনও মানুষ এর মধ্যে নেই। যে নোংরামি আরাবুল করেছে তার জবাব ক্য়ানিংয়ের মানুষ দেবে। ও যেখানেই যাবে সেখানেই গুন্ডামি-মারধর। পুলিসের সামনে মারধর করা হয়েছে।

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটমুখী ভাঙড়ে বড় ভাঙন: হেভিওয়েট নেতার 'ডান হাত' হারিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল
West Bengal Assembly Election 2026: বেনজির ভাঙন হুমায়ুনের ঘরে: ভোটের দু'দিন আগে হেভিওয়ে...