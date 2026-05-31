/Ex TMC MLA Khokon Das Arrested: উত্তরপ্রদেশে আটক বর্ধমানের প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাস, খুশিতে লাড্ডু বিলি তাঁর নিজের গড়েই

Ex TMC MLA Khokon Das Arrested: খোকন দাসের গ্রেফতারিতে সেলিব্রেশনের ছবি বর্ধমান শহরের কার্জনগেট এলাকায়। খুশিতে লাড্ডু বিলি করল বিজেপির যুব মোর্চা
পার্থ চৌধুরী: ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর প্রথমবার বাইরে বেরিয়ে জনরোষের শিকার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আক্রান্ত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন অভিযোগে রাজ্যজুড়ে একের পর এক গ্রেফতার তৃণমূল নেতা কর্মীরা। গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারকেও। এবার উত্তর প্রদেশ থেকে আটক করা হল বর্ধমানের প্রক্তন বিধায়ক খোকন দাসকে।
কী অভিযোগ খোকন দাসের বিরুদ্ধে? পুলিস সূত্রে খবর, তোলবাজি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে তাঁকে আটক করছে উত্তর প্রদেশ পুলিস। পূর্ব বর্ধমানের দাপুটে এই নেতাকে রবিবার প্রয়াগরাজে আটক করা হুন্ডিয়া থানার সহযোগিতায়। এদিনই তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। এবার তাকে রাজ্যে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
এদিকে, খোকন দাসের গ্রেফতারিতে সেলিব্রেশনের ছবি বর্ধমান শহরের কার্জনগেট এলাকায়। খুশিতে লাড্ডু বিলি করল বিজেপির যুব মোর্চা। সংগঠনের সভাপতি পিন্টু শ্যাম বলেন,মানুষ এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। সাধারণ মানুষের অভিযোগ পেয়ে পুলিস তাদের ধরছে। রাজ্যে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে।
খোকন দাসের গ্রেফতারি নিয়ে বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেন, আমিও শুনলাম ও ধরা পড়েছে, মোঘলসরাই নাকি কোথায় একটা। ও তো গুন্ডা। ও হয়তো ওখানে গিয়েছিল গঙ্গাস্নান করতে, ওখান থেকে তুলে আনছে পুলিস। ওকে এনে জেলে রাখা উচিত। বাইরে ঘুরে বেড়ালেই মুসকিল। এরা হল পাগলা কুকুরের মতো। কখন কাকে কামড়াবে তার ঠিক নেই।
অন্যদিকে, পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব বাসভবন থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় রবিবার তাঁকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার সকালে পূর্বস্থলী থানার পুলিস হানা দেয় তপন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তাঁর বাড়ি সরকারি ত্রাণের ত্রিপল এবং সরকারি ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য পাঠানো বহু ফুটবল উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি না করে এই সরকারি সামগ্রীগুলি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা হয়েছিল; এমনকি এগুলি কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি করার পরিকল্পনাও ছিল বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
