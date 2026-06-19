/পালাবদলের পরই ওড়িশা হয়ে সোজা কর্নাটকে! অবশেষে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

বিধান সরকার: ওড়িশা হয়ে সোজা কর্নাটক। ভিনরাজ্যে পালিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। গ্রেফতার হলেন তারকেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়। ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে আনা হবে হুগলিতে।
একুশের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের টিকিটে জিতে তারকেশ্বরের বিধায়ক হন রামেন্দু। ছাব্বিশেও প্রার্থী ছিলেন তিনি। কিন্তু বিজেপির সন্তু পানের কাছে লক্ষাধিক ভোটে হেরে যান। ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন রামেন্দু। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে কর্নাটকের বেলাগাভি থেকে প্রাক্তন বিধায়ককে গ্রেফতার করল পুলিস।
তারকেশ্বরের এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ছিলেন রামেন্দু। ধনিয়াখালির কোটালপুরে একটি বিএড কলেজের রয়েছে তাঁর। গত ১১ জুন সেই কলেজ থেকে ত্রিপল, বালতি-সহ একাধিক ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়। অভিযোগ দায়ের করা হয় ধনিয়াখালি। এরপরই রামেন্দু এলাকা ছেড়ে পালান বলে জানা গিয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, তৃণমূলের এই প্রাক্তন বিধায়ক সরকারি ত্রাণ, তোলাবাজি-সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত।
এর আগে, কেরলম থেকে আরামবাগের প্রাক্তন পুরপ্রধান, তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিস। রাজ্যে পালাবদলের পর বেপাত্তা হয়ে যান তিনি। আরামবাগ পুরসভার সিটি প্রকল্প দুর্নীতি মামলায় স্বপনকে খুঁজছিল পুলিস। গোঁফ কামিয়ে কেরলমে আত্মগোপন করেছিলেন এই তৃণমূল নেতা।
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