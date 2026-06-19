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পালাবদলের পরই ওড়িশা হয়ে সোজা কর্নাটকে! অবশেষে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

একুশের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের টিকিটে জিতে তারকেশ্বরের বিধায়ক হন রামেন্দু সিংহরায়।কিন্তু বিজেপির সন্তু পানের কাছে লক্ষাধিক ভোটে হেরে যান। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 19, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:36 PM IST
পালাবদলের পরই ওড়িশা হয়ে সোজা কর্নাটকে! অবশেষে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক
Image Credit: গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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