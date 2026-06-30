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রামনবমীর অশান্তিতে জড়িয়েছিল নাম, এনআইএর জালে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের স্বামী

Aparupa Poddar Husband Arrested: সাকির আলি রিষড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। সাকির আলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০২৩ সালে রিষড়ায় রামনবমীর সময়ে যে অশান্তি হয়েছিল সেখানে সাকির আলির হাত ছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 30, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:02 PM IST
রামনবমীর অশান্তিতে জড়িয়েছিল নাম, এনআইএর জালে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের স্বামী
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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