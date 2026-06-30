/রামনবমীর অশান্তিতে জড়িয়েছিল নাম, এনআইএর জালে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের স্বামী

বিধান সরকার ও পিয়ালী মিত্র: তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেফতারের তালিকায় আরও এক সংযোজন। এনআইআর জালে আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দাদের স্বামী সাকির আলি। ২০২৩ সালে রাম নবমীতে রিষড়ার দাঙ্গার ঘটনায় তাকে গ্রেফতার করল এনআইএ।
২০২৩ সালে রাম নবমীতে রিষড়ায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ তদন্ত করছিল এনআইএ। ওই ঘটনায় আগে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ হয়েছে। সেই মামলাতেই আজ রিষড়ায় অপরূপা পোদ্দারের বাড়িতে পৌঁছে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও তদন্তকারীরা। তার পরই কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় সাকির আলিকে। রিষড়া দাঙ্গায় তার জড়িয়ে থাকার অভিযোগ উঠেছে। আজই তাকে এনআইআর আদালতে তোলা হবে।
মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ৪টে গাড়িতে রিষড়ায় অপরূপা পোদ্দারের বাড়িতে এসে পৌঁছয় এনআইএর তদন্তকারীরা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। সঙ্গে ছিল শ্রীরামপুর থানার পুলিস।
সাকির আলি রিষড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। সাকির আলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০২৩ সালে রিষড়ায় রামনবমীর সময়ে যে অশান্তি হয়েছিল সেখানে সাকির আলির হাত ছিল। ওই গন্ডগোলের পর পুলিস ওই এলাকা থেকে একাধিক লোককে গ্রেফতার করেছিল। মামলা আদালতে উঠলে তাদের অনেকেই জামিন পেয়ে যায়। এনআইএর তদন্তকারীরা এসে আজ কিছুক্ষণ সাকির আলির সঙ্গে কথা বলেন। তার পরেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর প্রয়োজনীয় নথিপত্র তৈরির কাজ চলছে।
ওই গ্রেফতার নিয়ে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, ওই সময় সাম্প্রদায়িক উসকানি, রাম নবমীর মিছিলে হামলা করার কাজ এই অপরূপা পোদ্দারের স্বামী করিয়েছিল। হিংসার কোনও স্থান বাংলায় নেই। হিংসাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি আমাদের ছিল। সেটাই এখন হচ্ছে। যারা এরকম করবে তাদের বিরুদ্ধে একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে, এনিয়ে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, ইডি, সিবিআই, এনআইএ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে তদন্ত করে। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তার তদন্ত করে। বর্তমানে যে শুভেন্দু অধিকারী সরকার কাজ শুরু করেছে তারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযয়াী ব্য়বস্থা নিচ্ছে। তাই তদন্তের কারণে কাউকে কাস্টডিতে নেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তা নেওয়া যেতেই পারে। তবে দেখতে হবে কোনও নির্দোষ যেন শাস্তি না পায়।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের এপ্রিলে রাম নবমীকে ঘিরে যে অশান্তি হয় তাতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে রেল। অশান্তি হয় রিষড়ার ৪ নম্বর রেল গেট এলাকায়। রেলের কেবিন পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দেরিতে চলে ১৭টি ট্রেন। বাতিল করতে হয় ৬ ট্রেন। ট্রেন লক্ষ্য চলে পাথরবৃষ্টি, এমনকী বোমাবাজিও! কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৪ নম্বর গেট এলাকা। ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা। পূর্ব রেলে জিএম অরুণ অরোরা জানান, 'অশান্তি খবর পাওয়ার পর রাত ৯ থেকে ১টা পর্যন্ত আর ট্রেন চালানো যায়নি। ১টার পর ফের স্বাভাবিক নিয়মে ট্রেন চলতে শুরু করে'।
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