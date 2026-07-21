/বদলের একুশে জুলাইয়ের আগের রাতেই নৃশংস খুন দাপুটে তৃণমূল নেতা: প্রতিহিংসা? নেপথ্যের কারণে তোলপাড় রাজ্য

মৃত্যঞ্জয় দাস: জমিজমা সংক্রান্ত পুরনো বিবাদ নাকি রাজনৈতিক আক্রোশ? পাত্রসায়রে এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় চরম চাঞ্চল্য। থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়। মৃতের নাম কার্তিক ঘোষ। বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থানার মুক্তাপুর গ্রামের বাসিন্দা তিনি। তাঁকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে গ্রামেরই কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার গভীর রাতে গুরুতর আহত অবস্থায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্তিক ঘোষ একসময় এলাকায় অত্যন্ত দাপুটে তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে বয়সের ভার ও বার্ধক্যজনিত কারণে গত দুই বছর ধরে রাজনীতিতে তিনি আর আগের মতো সক্রিয় ছিলেন না। এক বছর আগে থেকে গ্রামেরই একটি পরিবারের সঙ্গে তাঁর জমিজমা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। বিবাদ মেটাতে একাধিকবার পাত্রসায়র থানায় বৈঠক ও মীমাংসার চেষ্টা হলেও সমস্যা মেটেনি, বরং দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত ছিল।
অভিযোগ, গতকাল রাতে স্থানীয় বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন কার্তিকবাবু। রাত আনুমানিক ৯টা নাগাদ বাড়ির অদূরে খামারের কাছে পৌঁছাতেই আগে থেকে ওত পেতে থাকা একদল দুষ্কৃতী তাঁর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলাকারীদের হাতে ছিল লোহার রড, সাবল ও লাঠি। কার্তিক ঘোষকে মাটিতে ফেলে সাবল ও লোহার রড দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয় বলে জানা গেছে। দুষ্কৃতীদের আঘাতে তাঁর হাত-পা ভেঙে যায় এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
কার্তিকবাবুর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ও পরিবারের সদস্যরা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরবর্তীতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।
এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর থেকে এলাকা উত্তপ্ত। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দাবি করা হয়েছে যে, হামলাকারীরা প্রত্যেকেই এলাকায় সক্রিয় বিজেপি কর্মী ও সমর্থক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও পুরনো আক্রোশ মেটাতেই কার্তিকবাবুকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলে তাদের দাবি। কার্তিক ঘোষের পরিবার দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।
অন্যদিকে, খুনের খবর চাউর হতেই রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে বিজেপির পক্ষ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক যোগসূত্রের কথা পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। দীর্ঘদিন ধরে কার্তিকবাবুর সঙ্গে প্রতিবেশীদের জমি নিয়ে ঝামেলা চলছিল এবং এটি সম্পূর্ণ পারিবারিক ও জমি সংক্রান্ত বিবাদেরই পরিণাম। তবে বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'যে বা যারাই এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকুক না কেন, আইন আইনের পথেই চলবে। অপরাধীদের যথাযথ শাস্তি হওয়া উচিত।'
ঘটনার তদন্তে নেমেছে পাত্রসায়র থানার পুলিস। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিসের অনুমান, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে আপাতত কোনও সরাসরি রাজনৈতিক কারণ দেখা যাচ্ছে না; জমিজমা সংক্রান্ত পুরনো বিবাদের জেরেই এই মারধর ও মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। পুলিস দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং যুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। গ্রামে যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, তার জন্য পুলিসি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
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