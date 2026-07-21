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বদলের একুশে জুলাইয়ের আগের রাতেই নৃশংস খুন দাপুটে তৃণমূল নেতা: প্রতিহিংসা? নেপথ্যের কারণে তোলপাড় রাজ্য

Bankura TMC supporter murder case: স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্তিক ঘোষ একসময় এলাকায় অত্যন্ত দাপুটে তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে বয়সের ভার ও বার্ধক্যজনিত কারণে গত দুই বছর ধরে রাজনীতিতে তিনি আর আগের মতো সক্রিয় ছিলেন না। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 21, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:26 PM IST
বদলের একুশে জুলাইয়ের আগের রাতেই নৃশংস খুন দাপুটে তৃণমূল নেতা: প্রতিহিংসা? নেপথ্যের কারণে তোলপাড় রাজ্য
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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