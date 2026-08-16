আত্মঘাতী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়! উঠছে তাঁর উপর চাপের' প্রশ্ন... কী বলছেন দিলীপ-তাপস-সুকান্ত?

মৌমিতা চক্রবর্তী: এই মুহূর্তে একটা খবরই নড়িয়ে দিয়েছে পুরো রাজ্য রাজনীতি। প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার-বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মঘাতী হয়েছেন রবিবার সকালে! যা রীতিমতো চমকে দিয়েছে সকলকে। বাড়ির সংলগ্ন পার্টি অফিস থেকেই উদ্ধার হয়েছে প্রবীণ তৃণমূল নেতার দেহ। মিলেছে সুইসাইড নোটও। আশিসবাবুর আকস্মিক প্রয়াণে বঙ্গ রাজনীতি এখন শোকস্তব্ধ। এই বিষয়কে মিডিয়াকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেবজিত সরকার, দিলীপ ঘোষ, তরুণজ্যোতি তিওয়ারি, শংকর ঘোষ, ধ্রুব সাহা, তাপস রায় ও সুকান্ত মজুমদারের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা!
দেবজিত সরকার: 'যে কোনও মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। একজন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা তিনি কেন এই ধরনের ঘটনা করলেন সেটা প্রশাসন খতিয়ে দেখছে। দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে রাজনীতি চলেছে এই রাজ্যে সেটা সকলের জানা।'
দিলীপ ঘোষ: 'কেউ যদি চুরি করে থাকে তাহলে তার তদন্ত করার দায়িত্ব সরকারের প্রশাসনের। তবে মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যা সেটা ক্ষতি নিঃসন্দেহে। কেন আত্মহত্যা করলেন কোনও চাপ ছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখা দরকার।'
তরুণজ্যোতি তিওয়ারি: 'তৃণমূল মানেই চোর। সূর্য যেমন পূর্ব দিকে ওঠার মতোই ধ্রুব সত্য। তাহলে হঠাৎ করে তিনি কেন এত গ্লানিতে আত্মহত্যা করলেন সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। অনেকে চুরি করে আবার অনেকে সেই চুরিটাকে জেনে ফেলে। তাহলে উনি কি রামপুরহাট বীরভূম এলাকার কোন চুরির ঘটনা জেনে গিয়েছিলেন? কোনও চাপ ছিল ওঁর উপর? সে কারণেই কি আত্মহত্যা? গোটা বিষয়টি পুলিস খতিয়ে দেখছে। আগামী দিনে নিশ্চিত ভাবে সত্যি সামনে আসবে।'
শংকর ঘোষ: আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান নেতা, যতটুকু তাঁকে বিধানসভায় দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। দু'টি পাঞ্জাবী পড়ে আসতেন। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক এবং যে কথার রাজনীতি এই মুহূর্তে বাংলায় চলছে তা থেকে উনি সবসময় বিরত থাকতেন। প্রশাসন অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এবং তদন্ত করবে কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। আসল সত্যি সামনে আসবে।'
ধ্রুব সাহা (রামপুরহাট বিধায়ক): 'আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিনের বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন ধরেই পরিচতি। সেখানে আমি যখন বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি তারপরেই তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি। তবে কেন এ ধরনের ঘটনা জীবনের শেষ লগ্নে এসে তিনি ঘটালেন! প্রশাসনকে নিরপেক্ষ তদন্ত করা দরকার। প্রয়োজন পড়লে নিরপেক্ষ এজেন্সি দিও তদন্ত হওয়া উচিত। ওঁর এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর কারণ কী? সে বিষয়ে কোনও চাপ ছিল কিনা সেটা ওঁর পরিবার এবং দল ভালো বলতে পারবে। তবে রাজনৈতিক চাপ অন্যান্য দলের নেতাদের কী বিষয়, কেন সুইসাইড নোটে লিখলেন! পুরোটাই তদন্ত সাপেক্ষ।'
তাপস রায়: 'দীর্ঘদিনের পরিচয় আমার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেছি। বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটালেন সেটা অবশ্যই তদন্ত সাপেক্ষ। পুলিস প্রশাসন গোটা বিষয় দেখছে।'
সুকান্ত মজুমদার: আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ষীয়ান এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নেতা তিনি কেন এ কাজ ঘটিয়েছেন সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। তদন্ত হওয়ার পরই প্রশাসন নিশ্চয় এই বিষয়ে সামনে আনবে। তবে মৃত্যু নিয়ে কোন রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাই না।'
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