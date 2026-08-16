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আত্মঘাতী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়! উঠছে তাঁর উপর চাপের' প্রশ্ন... কী বলছেন দিলীপ-তাপস-সুকান্ত?

Asish Banerjee Death: আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে উঠছে তাঁর উপর চাপের প্রশ্ন! চমকে গিয়েছে বঙ্গ রাজনীতি। কী বলছেন দিলীপ-তাপস-সুকান্ত...

Reported ByMoumita Chakrabortty
Published: Aug 16, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:13 PM IST
আত্মঘাতী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়! উঠছে তাঁর উপর চাপের' প্রশ্ন... কী বলছেন দিলীপ-তাপস-সুকান্ত?
Image Credit: আত্মঘাতী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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