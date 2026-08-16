'এক পয়সাও দুর্নীতি করিনি...'! আত্মঘাতী প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিস্ফোরক শেষ চিঠি

প্রসেনজিত্ মালাকার: বাড়ির পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার রাজ্যের প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ। আজ সকালে বীরভূমের রামপুরহাট পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের হাটতলাপাড়ায় বাড়িতে থাকা দলীয় কার্যালয় থেকে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তিনি রামপুরহাট বিধানসভার পাঁচবারের বিধায়ক ছিলেন।
তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তিনি স্কুল শিক্ষামন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, আয়ূসমন্ত্রী ছিলেন। ডেপুটি স্পিকার হয়ে তিনি এবার বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহার কাছে পরাজিত হন। আজ সকালে তাঁর বাড়ির মধ্যে পার্টি অফিসে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকাজুড়ে চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রামপুরহাট থানার পুলিস। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়ালে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমায় অগণিত মানুষ। পুলিস তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে এবং দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিস্ফোরক সুইসাইড নোট। সেখানে তিনি লেখেন, 'ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কোনওদিনই কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হয়েছি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে - সেখানেও কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা হয়েছে, কখনও শত্ৰুতার রূপ নেয়নি। সর্বদা সব দলীয় অপরাধে প্রশ্রয় দিতে না পারলেও প্রতিবাদ করতে পারিনি। সারাজীবনে এক পয়সা কোনও কাজের বিনিময়ে নিইনি। এমনকি আমার যেসব ছেলেরা অ্যাটেনডেন্ট হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকেও একটা মিষ্টি পর্যন্ত খাইনি। কোনো আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে কোনও ছেলেই জড়িত হয়নি। TRDA- তে General meeting ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব ছিল না; আমি Tender Committee তে ছিলাম না, আমার cheque Power ছিল না, আমি plan pass বা no objection certificate issue- র ক্ষমতাও ছিল না। আমার সাথে এ বিষয়ে কোনোদিন কেইই আলোচনা করেনি; আমাকে এইসব বিষয়ে কোনো অপব্যবহার ছিল না।'
আশিস আরও লিখে রেখে যান, 'আমাকে Malign করার জন্য যা সব করা হল তাতে ধিক্কার জানানোর ভাষা ভাই মনে হচ্ছে রাজনীতিতে আসাইই ভুল হয়েছে। আমার বয়সের ছেলেদের রাজনীতি না করারই পরামর্শ দিচ্ছি; ওরা ওদের নিজ নিজ কাজের মধ্যেই থাক। নীলকে- রিঙ্কুকে বলো ওকে মানুষ করতে। সারাজীবন শিক্ষকতা করেছি। কোনোদিন ক্লাস ফাঁকি দিইনি। Spl. class নিয়েছি। ছাত্রদের অনার্সে বিনাপয়সায় পড়িয়েছি। ওদের প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি।'
'এখন আমার দরকার হল, অসংলগ্ন কোনো সংবাদের বিচলিত না হয়ে নীলকে খুব সাবধানে নিয়ে আসবি। বিশান - রানা - সোমু - দেবপ্রিয় - রিঙ্কি - রিন্টি - রূপা - মেজদা - ছোটদি, দীপা ঝুমা - মিমি সকলে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিস, ছোটদিকে ভালোবাসা দিস, রূপা- সোমু শান্ত থাকিস। সারাজীবন সকলে মিলেমিশে থাকিস। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য হলে নিজেরাই তা মিটিয়ে নিস। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'
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