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'এক পয়সাও দুর্নীতি করিনি...'! আত্মঘাতী প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিস্ফোরক শেষ চিঠি

Former WB Deputy Speaker Death: বীরভূমের রামপুরহাটে নিজের বাড়ির পার্টি অফিসে প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ পাওয়া গিয়েছে। আজ সকালে পুলিস এসে দেহটি উদ্ধার করে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠায়। আশিসবাবু রামপুরহাটের পাঁচবারের বিধায়ক ছিলেন। তিনি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 16, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:44 AM IST
'এক পয়সাও দুর্নীতি করিনি...'! আত্মঘাতী প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিস্ফোরক শেষ চিঠি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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