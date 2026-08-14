/বাড়িতেই শিশুদের উপর হাঁসুয়া দিয়ে ভয়ংকর হামলা! ঘর ভেসে গেল রক্তে, ৩ শিশুর মৃত্যু,...জখম

সোমা মাইতি: ভয়ংকর! ভয়াবহ! মুর্শিদাবাদের সুতির এক ঘটনায় চার শিশুকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চার বছরের এক শিশুকন্যার। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও তিন শিশু। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় সুতির রঘুনাথপুরের এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
হাঁসুয়া দিয়ে হামলা
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম মণিফা খাতুন (৪)। আহত তিন শিশু হল ইশরাত পারভিন (১২), নুসরাত জাহান (৬) এবং আনিশা খাতুন (১০)। অভিযোগ, চার শিশুই অভিযুক্ত যুবকের আত্মীয়। ঘটনার সময় তারা বাড়ির আশপাশে খেলছিল। সেই সময় বছর ২১-এর গোলাম সারওয়ার ওরফে বাদশা চার শিশুকে বাড়ির একটি ঘরে ডেকে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর আচমকাই হাতে থাকা হাঁসুয়া দিয়ে তাদের উপর হামলা চালায় সে।
শিশুদের চিৎকার শুনে
শিশুদের চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে তাঁদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রথমে চার শিশুকে মহেসাইল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা মণিফা খাতুনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি তিন শিশুর আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।
আটক বাদশা
ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত গোলাম সারওয়ার ওরফে বাদশাকে আটক করে সুতি থানার পুলিস। কী কারণে আচমকাই শিশুদের উপর এই হামলা চালাল সে? না, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পুলিসের প্রাথমিক দাবি, অভিযুক্ত যুবক মাঝেমধ্যে মানসিক সমস্যার ওষুধ খেতেন। ঘটনার সময়ে তাঁর মানসিক পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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