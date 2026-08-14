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বাড়িতেই শিশুদের উপর হাঁসুয়া দিয়ে ভয়ংকর হামলা! ঘর ভেসে গেল রক্তে, ৩ শিশুর মৃত্যু,...জখম

Murshidabad Horror: বাড়ির মধ্যে চার শিশুকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ! মুর্শিদাবাদের সুতিতে মৃত্যু তিন শিশুর। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক শিশু। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় সুতির রঘুনাথপুরের এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:08 AM IST
বাড়িতেই শিশুদের উপর হাঁসুয়া দিয়ে ভয়ংকর হামলা! ঘর ভেসে গেল রক্তে, ৩ শিশুর মৃত্যু,...জখম
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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