English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Murshidabad Shocker: ঘরে রক্তের বন্যা, কাটা গলায় এলোমেলো লুটিয়ে দুই মেয়ে আর মা! মানিকের শরীরও... ত্রাসে মৌন মুর্শিদাবাদ...

Murshidabad Shocker: ঘরে রক্তের বন্যা, কাটা গলায় এলোমেলো লুটিয়ে দুই মেয়ে আর মা! মানিকের শরীরও... ত্রাসে মৌন মুর্শিদাবাদ...

Murshidabad Crime: বুধবার একটি ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার হল একই পরিবারের চারজনের দেহ। মৃতেরা হলেন ফল ব্যবসায়ী মানিক বেপারী, তাঁর স্ত্রী দোলা বেপারী এবং তাঁদের দুই নাবালিকা কন্যা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 28, 2026, 06:07 PM IST
Murshidabad Shocker: ঘরে রক্তের বন্যা, কাটা গলায় এলোমেলো লুটিয়ে দুই মেয়ে আর মা! মানিকের শরীরও... ত্রাসে মৌন মুর্শিদাবাদ...
প্রতীকী ছবি

সোমা মাইতি: মুর্শিবাদবাদে মর্মান্তিক ঘটনা। একই পরিবারের চার জনের মৃতদেহ উদ্ধার। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে, দুই মেয়ে এবং মায়ের গলার নলি কাটা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এবং বাবাকে ঝুলন্ত অবস্থায়। প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে খুন করে আত্মঘাতী হয় স্বামী। হাড়হিম ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার কুছিবাড়ি এলাকায়। পুলিস দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত স্বামী পেশায় একজন ফল ব্যবসায়ী। প্রায় ১০ মাস আগে দুই মেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে ওই এলাকায় ভাড়া বাড়িতে আসে মানিক ব্যাপার। প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন। আরও জানা গিয়েছে, মৃত পরিবারটি আসল বাড়ি নদীয়ায়। কর্মসূত্রে তারা এখানে এসেছিলেন। 

আরও পড়ুন:Ajit Pawar Net Worth: লকারে বিরল ২৮ ক্যারেটের হিরে, কোটি কোটি টাকার মালিক! গত ৫ বছরে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন অজিত, মোট সম্পত্তি...

বুধবার সকাল থেকে বাড়ি থেকে তীব্র পচা দুর্গন্ধ আসতে থাকায় প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। তারাই খবর দেয় পুলিসকে। পুলিস দরজা ভেঙে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধারর করে। পুলিস জানায়, ঘরে ভিতর রক্তের দাগ শুকিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে। মৃত দুই কন্যা সন্তান ১৫ বয়সের তানহা ব্যাপারী ও ছয় বছরের মায়েশা। তবে ঠিক কী কারণে এই হাড়হিম কাণ্ড, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর জানা যাবে। ঘটনার তদন্তে ভগবানগোলা থানার পুলিস।

অন্যদিকে, মেয়ের বাড়িতে সন্ধ্যাবাতি দিতে গিয়ে জামাইয়ের হাতে খুন হন শ্বশুর। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হিলি থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই মর্মান্তিক ঘটনার পর বুধবার দুপুরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিস। অভিযুক্ত জামাইয়ের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে হিলি থানার পুলিস। মৃতের নাম নরেশ সরকার (৭৫), বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়িতে সন্ধ্যাবাতি দিতে গিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই বাঁশ দিয়ে তাঁর মাথায় সজোরে আঘাত করে জামাই। গুরুতর জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নরেশবাবু। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

আরও পড়ুন:Ajit Pawar Plane Crash: কে এই অজিতের অভিশপ্ত বিমানের পাইলট শাম্ভবী? চিনে নিন পুড়ে ছাই লিয়ারজেটের দক্ষ কিন্তু হতভাগ্য ক্যাপ্টেনকে...

ঘটনার পরেই হিলি থানায় অভিযুক্ত জামাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃতের পরিবার। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম নেপাল মহন্ত (৩২), বাড়ি ১ নম্বর হিলি গ্রাম পঞ্চায়েতের উজাল গ্রামে। প্রায় এক বছর আগে নরেশ সরকারের মেয়ে শেফালি রায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল নেপালের। বিয়ের পর থেকেই তাঁদের মধ্যে প্রায়শই অশান্তি লেগে থাকত। পারিবারিক বিবাদের জেরেই শ্বশুরের উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অনুমান পরিবারের সদস্যদের। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে পরিবার।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Murshidabad NewsZee 24 GhantaBengal crime newshouse attack Murshidabadmurder in MurshidabadFamily Tragedy
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: 'তুমি আমাকে জেলে ভরে গুলি করো, আমি পরোয়া করি না!', দিল্লি যাওয়ার আগে সিঙ্গুরে রণংদেহী মমতা...
.

পরবর্তী খবর

India vs Pakistan SAFF Futsal Championship 2026: প্রজাতন্ত্র দিবসেই ভারতের দুর্ধর্ষ 'অপ...