/এনজেপি স্টেশনে ট্রেন থামতেই তল্লাশি, গ্রেফতার ৪ অনুপ্রবেশকারী, সবাই রোহিঙ্গা?

নারায়ণ সিংহরায়: ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করল আরপিএফ। অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে ট্রেনে পঞ্জাব যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। এমনই অভিযোগ । শুক্রবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছতেই আরপিএফ ও এনজেপি জিআরপির যৌথ অভিযানে জেনারেল কামরা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে,গোপন সূত্রে খবর ছিল, ৪ বাংলাদেশি নাগরিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে ট্রেনে করে পঞ্জাবের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। খবর পাওয়ার পর আরপিএফ অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নেয়। এনজেপি জিআরপির আধিকারিকরাও যোগ দেন।
শুক্রবার রাতে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পর জেনারেল কামরায় তল্লাশি শুরু হয়। তল্লাশির সময় সন্দেহের ভিত্তিতে চারজনকে আটক করা হয়। তাঁদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে পরিচয় ও ভারতে প্রবেশের বিষয়ে অসঙ্গতি ধরা পড়ে বলে আরপিএফের দাবি। চারজনকে আরপিএফ পোস্টে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁদের এনজেপি জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে। আরপিএফ সূত্রে ধৃতদের পরিচয় মোহাম্মদ সালাম (২৬),মোহাম্মদ সুফায়েদ (১৮),মোফিজুর রহমান (১৭) ও জয়নুব বিবি (১৭) বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের দেওয়া ঠিকানা মায়ানমারের বলে সূত্রের দাবি।
ধৃত ওই ৪ অভিযুক্তের কাছে থাকা নথিপত্র ও পরিচয় সংক্রান্ত তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক দাবি, ধৃতরা দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বসবাস করছিল ও পরে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। এরপর অসম থেকে ট্রেনে চেপে পঞ্জাব যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। তবে কীভাবে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করলেন,সীমান্ত পারাপারে তাঁদের কে বা কারা সাহায্য করেছিল ও পঞ্জাবে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী ছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতদের সঙ্গে কোনও পাচারচক্র বা অন্য কোনও সংগঠিত চক্রের যোগ রয়েছে কি না,সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুরো ঘটনায় এনজেপি জিআরপি তদন্ত চালাচ্ছে।
জিআরপি এস আর পি ইন্দ্রবদন ঝাঁ জানান, "চার জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে৷ রাজ্যে নতুন নিয়ম অনুযায়ী তাদের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে৷ নতুম নিয়ম অনুযায়ী যা নিয়ম রয়েছে সেটাই করা হবে।"
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