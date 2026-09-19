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এনজেপি স্টেশনে ট্রেন থামতেই তল্লাশি, গ্রেফতার ৪ অনুপ্রবেশকারী, সবাই রোহিঙ্গা?

Rohingya Arrested: ধৃত ওই ৪ অভিযুক্তের কাছে থাকা নথিপত্র ও পরিচয় সংক্রান্ত তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক দাবি, ধৃতরা দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বসবাস করছিল ও পরে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 19, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:44 PM IST
এনজেপি স্টেশনে ট্রেন থামতেই তল্লাশি, গ্রেফতার ৪ অনুপ্রবেশকারী, সবাই রোহিঙ্গা?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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