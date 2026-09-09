/আট বছর ধরে অত্যাচার! অবশেষে একযোগে পুলিসের জালে তৃণমূলের চার নেতা

বিধান সরকার: রিষড়ায় গ্রেফতার তৃণমূলের চার নেতা। ধৃত বাবু সরকার, প্রকাশ সাউ, হর্ষ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু গোস্বামী। ধৃতদের মধ্যে বাবু সরকার, প্রকাশ এবং হর্ষ- তিনজনেরই স্ত্রীরা বিগত বোর্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর ছিলেন। অন্যদিকে, ধৃত বাবু গোস্বামী প্রাক্তন কাউন্সিলর।
২০১৮ সালের মারধরের মামলায় অভিযুক্ত সবাই। পুলিস সূত্রে খবর,২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এনসি পাকরাশী লেনে রতি ব্যানার্জি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ হয়। অভিযোগে বলা হয় অভিযুক্তরা সংঘবদ্ধভাবে রতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি মারধর করে। পরবর্তীতে তাঁদের বাড়ির জলের লাইন দীর্ঘ আট বছর ধরে কেটে রাখা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।
এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর ১২৬(২), ১১৫(২), ১১৭(২), ১০৯, ৩০৮, ৩৫১(৩) এবং ৩(৫) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুলিস অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বুধবার শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করে। আদালতে যাওয়ার পথে হর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলায় তৃণমূল নেতা ও নানুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতের নাম হাফিজ আলি। তিনি চণ্ডীদাস নানুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, আকাশ হাজরার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্ত উপপ্রধান হাফিজ আলিকে গ্রেফতার করা হয়।
গত শুক্রবার ধৃত হাফিজ আলিকে বোলপুর মহকুমা আদালতের তোলা হয়েছিল। পুলিস হেফাজতে দিয়েছিল আদালত। তারপর গত মঙ্গলবার রাত ৮ টা নাগাদ নানুর থানার বিশাল পুলিস বাহিনী তৃণমূল নেতা ও চন্ডীদাস নানুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাফিজ আলিকে সঙ্গে নিয়ে পুরো নানুর বাজার ঘোরায়। সাধারণ মানুষ এই ঘটনা দেখতে পেয়ে চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে তৃণমূল নেতাকে দেখে।
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