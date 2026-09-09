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আট বছর ধরে অত্যাচার! অবশেষে একযোগে পুলিসের জালে তৃণমূলের চার নেতা

TMC Leaders Arrest: ধৃতদের মধ্যে একজন প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং বাকি তিনজনের স্ত্রীরা প্রাক্তন কাউন্সিলর ছিলেন। দীর্ঘ আট বছর ওই পরিবারের জলের সংযোগ কেটে রাখারও অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। পুলিস তাঁদের শ্রীরামপুর আদালতে পাঠিয়েছে, যদিও নেতাদের দাবি এই মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 09, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:20 PM IST
আট বছর ধরে অত্যাচার! অবশেষে একযোগে পুলিসের জালে তৃণমূলের চার নেতা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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