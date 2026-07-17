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টার্গেট ছিল দীঘার ভিড়! কাটার দিয়ে সোনার চেন সাবাড় করতে গিয়ে পুলিসের জালে চার মহিলা

Digha: দীঘার রথযাত্রার ভিড়ে কাটার দিয়ে সোনার চেন ছিনতাইয়ের অভিযোগে হুগলির চার মহিলাকে গ্রেপ্তার করল দীঘা থানার পুলিস। ধৃতদের কাছ থেকে চারটি সোনার চেন উদ্ধার হয়েছে। কাঁথি আদালতে তোলার সময় হুমকিও দেয় ধৃতরা। এই ঘটনার পেছনে কোনো বড়সড় চক্র রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 17, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:28 PM IST
টার্গেট ছিল দীঘার ভিড়! কাটার দিয়ে সোনার চেন সাবাড় করতে গিয়ে পুলিসের জালে চার মহিলা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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