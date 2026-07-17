/টার্গেট ছিল দীঘার ভিড়! কাটার দিয়ে সোনার চেন সাবাড় করতে গিয়ে পুলিসের জালে চার মহিলা

কিরণ মান্না: দীঘার রথযাত্রার ভিড়ের সুযোগ নিয়ে সোনার চেন ছিনতাইয়ের অভিযোগে চার মহিলা ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করল দীঘা থানার পুলিস। ধৃতদের কাছ থেকে চারটি সোনার চেন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিসের অনুমান, পর্যটন শহরকে টার্গেট করে এর পেছনে কোনো বড়সড় আন্তঃজেলা চক্র সক্রিয় রয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, রথ টানার সময় ব্যাপক ভিড় জমেছিল দীঘায়। সেই ভিড়ের সুযোগ নিয়ে কয়েকজন মহিলা অত্যন্ত সুকৌশলে কাটার দিয়ে দর্শনার্থীদের গলার সোনার চেন কেটে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।
কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিস ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ধৃত চার মহিলাই হুগলি জেলার চিশুয়ারী থানা এলাকার বাসিন্দা। তারা হল- কালা মালি (৪৮), গুনতি মালাদার (৫০), রিজা মালাদার (৩৬), অগ্নি স্বামী (৫২)। পুলিস জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজন পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে ভিড়ের সুযোগে পালিয়ে গিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, উৎসবের মরসুমকে কাজে লাগিয়ে লুঠ করতেই সুপরিকল্পিতভাবে এরা হুগলি থেকে দিঘায় এসেছিল।
আদালতে সাংবাদিকদের হুমকি ও পুলিসি হেফাজত
শুক্রবার ধৃত চারজনকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালত চত্বরে এই ঘটনার ছবি তুলতে গেলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি ও ক্যামেরাম্যানদের দিকে তেড়ে যায় ধৃত মহিলারা। তাদের ছবি তুলতে বাধা দিয়ে রীতিমতো হুমকি দিতে থাকে এবং তীব্র বচসায় জড়িয়ে পড়ে। এই চক্রের শিকড় কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে এবং পলাতক সঙ্গীদের হদিস পেতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিতে চায় পুলিস। তদন্তের স্বার্থে তাদের ৭ দিনের পুলিসি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।
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