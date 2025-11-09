English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Hooghly Horror: নর্দমায় রক্তাক্ত, নগ্ন অবস্থায় উদ্ধার চার বছরের শিশু! নির্মম যৌন নির্যাতন... তারকেশ্বর কাণ্ডে আটক দাদু...

Hooghly Crime: তারকেশ্বরে চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ! নির্যাতিতার দাদুকে আটক করেছে পুলিস বলে জানা গিয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 9, 2025, 11:03 AM IST
বিধান সরকার: তারকেশ্বরে ভোররাতে মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ! ইতোমধ্যেই নির্যাতিতার দাদুকে আটক করেছে পুলিস বলে জানা গিয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, শনিবার দাদুর কথায় অসঙ্গতি দেখা দিলে পুলিসের মনে সন্দেহ জাগে। আর তাতেই তাকে আটক করা হয়। অন্যদিকে, চন্দননগর হাসপাতালে শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। 

ঘটনার সূত্রপাত:
তারকেশ্বরের স্টেশনেই আশ্রয় নিয়েছিল নির্যাতিতা। রাতে ঘুমোচ্ছিল মশারি তলায়। শুক্রবার ভোরের দিকে মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ভোর থেকে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হন্যে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন তাঁরা। দুপুরে স্টেশন লাগোয়া একটি ড্রেনে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় শিশুকে। তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, প্রাথমিক চিকিত্‍সার পর ছেড়ে দেওয়া হয় নির্যাতিতাকে।

এদিকে মেয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই থানায় যান নির্যাতিতার পরিবারের লোকেরা। কিন্তু থানা থেকে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, শিশুটির যৌনাঙ্গ থেকে রক্তরক্ষণ হচ্ছে দেখেও হাসপাতাল থেকে থানায় খবর দেওয়া হয়নি। বিকেলে ফের মেডিক্যাল টেস্ট হয় নির্যাতিতার। সন্ধ্যায় পুলিসের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে দফায় দফায় থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি রেল পুলিসের অন্তর্গত। রেল পুলিসের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে আমার মনে হয়'। জানান, 'রাজ্য পুলিসের পক্ষ থেকে সকালেই অভিযোগ জানানোর কথা জানানো হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কথা শুনে দুস্থ ওই পরিবার থানা থেকে চলে যায়। পরবর্তী সময় শিশুটির চিকিৎসা সহ সব রকম ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন'।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
hooghlyHooghly CrimeTarakeshwarminor girl rapedetained grandfather
