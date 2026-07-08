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ঘটনার পর থেকেই ঘাপটি মেরেছিল বসিরহাটে, বারুইপুরকাণ্ডে গ্রেফতার প্রভাসদের চতুর্থ শাগরেদ

Baruipur Incident: গতকালই বারুইপুরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি গিয়ে পুলিসকে অভিযুক্তদের ধরার জন্য সমসীমা বেঁধে দেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 08, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:19 AM IST
ঘটনার পর থেকেই ঘাপটি মেরেছিল বসিরহাটে, বারুইপুরকাণ্ডে গ্রেফতার প্রভাসদের চতুর্থ শাগরেদ
Image Credit: -ছবিতে-আনন্দ সর্দারSource: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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