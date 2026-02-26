Lakshmir Bhandar: একজনের প্রাপ্য অন্যের খাতে! লক্ষ্মীর ভান্ডারে 'পরিকল্পিত জালিয়াতি'? টাকা আত্মসাতের ভয়ংকর অভিযোগ...

Lakshmir Bhandar: একজনের প্রাপ্য অন্যের খাতে! লক্ষ্মীর ভান্ডারে 'পরিকল্পিত জালিয়াতি'? টাকা আত্মসাতের ভয়ংকর অভিযোগ...
Lakshmir Bhandar Fraud: তাঁদের দাবি, এটি পরিকল্পিত জালিয়াতির ঘটনা। দাবি, 'কেউ বা কারা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে অন্য অ্যাকাউন্ট নম্বর বসিয়ে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা আত্মসাৎ করছে।'
বিধান সরকার: একজনের লক্ষ্মীর ভান্ডারের (Lakshmir Bhandar) টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে! হুগলির (Hooghly) চুঁচুড়া বিধানসভার রাজহাট পঞ্চায়েত এলাকায় লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন না (Lakshmir Bhandar Fraud) বলে অভিযোগ উপভোক্তার। আরও অভিযোগ, প্রশাসনের দুয়ারে ঘুরেও মেলেনি ভাতা। কেন?
একজনের প্রাপ্য অন্যের খাতে
রাজহাটের বাসিন্দা সাহেবা খাতুনের দাবি, তাঁর নামে অনুমোদিত লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা দীর্ঘদিন ধরে অন্য এক জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালে সাহেবা খাতুন লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য আবেদন করেন। আবেদন করার পরে দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তাঁর নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েনি। এলাকায় অন্যান্য মহিলারা যখন নিয়মিত ভাবে প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, তখন তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে না কেন? সন্দেহ হয় তাঁর। বিষয়টি তিনি তাঁর দাদাকে জানান। তখন পরিবারের পক্ষ থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডারের সরকারি ওয়েবসাইটে আধার নম্বর দিয়ে তথ্য যাচাই করা হয়।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর অন্য!
তখনই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য-- আধার নম্বর ও নাম সাহেবা খাতুনের হলেও সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরটি অন্য একজনের। সেই অ্যাকাউন্টেই দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পের টাকা জমা পড়ছে বলে জানতে পারেন তাঁরা। ঘটনার পরে সাহেবা খাতুন তাঁর স্বামী শেখ হায়দার আলীকে নিয়ে চুঁচুড়ার মহকুমা শাসকের অফিসে অভিযোগ জানান। তাঁদের বক্তব্য, ভুল তো আমাদের নয়। আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার কথা, অথচ অন্যের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে। সেই ব্যক্তিকে আমরা কোথা থেকে খুঁজে বের করব?
পরিকল্পিত জালিয়াতি?
স্বামী শেখ হায়দার আলীর অভিযোগ, এটি পরিকল্পিত জালিয়াতির ঘটনা। তাঁর দাবি, কেউ বা কারা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে অন্য অ্যাকাউন্ট নম্বর বসিয়ে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা আত্মসাৎ করছে। এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কীভাবে আধার নম্বর ও নাম সঠিক থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে গেল, তা নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছে ওই পরিবার।
কী আশ্বাস?
চুঁচুড়ার তৃণমূল নেতা জয়দেব অধিকারী বলেন, যেহেতু পোর্টালে উঠে গিয়েছে, তাই অ্যাকাউন্ট নম্বর ভুল থাকলে তা সংশোধন করা যাচ্ছে না। এখন পর্যাপ্ত কর্মচারী না থাকায় আরও সমস্যা হচ্ছে। এসআইআর মিটে গেলে এই সমস্যার সমাধান হবে আশা করি।
